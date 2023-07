Zwei Verletzte bei Bruchlandung von Flugzeug in Somalia

In Somalias Hauptstadt Mogadischu ist ein Passagierflugzeug mit 36 Menschen an Bord bei der Landung verunglückt. Nur zwei Menschen seien bei dem Unfall am internationalen Flughafen Aden Adde am Dienstag verletzt worden, sagte Somalias Verkehrs- und Luftfahrtministerin Fardowsa Osman Egal. Das Flugzeug konnte nicht rechtzeitig vor dem Ende der Landebahn bremsen und kam in einem unwegsamen Gelände mit Erde und Büschen auf dem Bauch zum Halt.

Im Internet verbreitete Bilder zeigten das abgerissene Cockpit des Flugzeugs. Nach Angaben der Ministerin waren anders als zunächst von somalischen Medien berichtet keine Politiker an Bord der Maschine.