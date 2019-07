Zwei Verletzte bei dritter Stierhatz in Pamplona

Bei der dritten Stierhatz im nordspanischen Pamplona sind am Dienstag zwei Läufer so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein 49-jähriger Brite habe einen offenen Bruch am Knöchel erlitten und müsse operiert werden, berichtete der spanische Fernsehsender RTVE unter Berufung auf Klinikangaben.

SN/APA (AFP)/JAIME REINA Mutprobe oder Leichtsinn?