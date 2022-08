Zwei Verletzte bei Schüssen in Einkaufscenter in Malmö

In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitagnachmittag Schüsse gefallen. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit vielen Einsatzkräften an Ort und Stelle. Zwei Menschen seien verletzt worden, berichtete die Tageszeitung "Dagens Nyheter" unter Berufung auf Polizeisprecher Jimmy Modin. Die Exekutive evakuierte das Einkaufszentrum.

SN/www.BilderBox.com Symbolbild.