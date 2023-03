Zwei weitere Hinrichtungen in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien sind zwei weitere Todesurteile vollstreckt worden. Einem der am Samstag hingerichteten Männer wurde vorgeworfen, er habe eine Ölanlage in die Luft zu sprengen versucht, wie aus einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hervorging. Der zweite hingerichtete Mann war demnach wegen sexuellen Vergehen an Minderjährigen verurteilt worden.

Die Zahl der seit Jahresbeginn in dem Königreich vollstreckten Todesurteile stieg damit auf sechs. Drei Tage zuvor waren vier Männer hingerichtet worden, die beschuldigt worden waren, einen anderen Mann entführt und getötet zu haben. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Exekutionen in Saudi-Arabien im Vergleich zu 2021 deutlich angestiegen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden im Jahr 2022 insgesamt 147 Menschen hingerichtet - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, als die Zahl der Exekutionen bei 69 lag. Das saudi-arabische Innenministerium erklärte laut SPA zu den Hinrichtungen vom Samstag, damit demonstriere die Regierung ihre "Entschlossenheit, Sicherheit zu schaffen und Gerechtigkeit zu erreichen". Einer der exekutierten Männer soll den Angaben zufolge bei seinem Angriff auf eine Ölanlage ein Mitglied der Sicherheitskräfte getötet und auf andere geschossen haben. Angaben dazu, wann dieser Anschlagsversuch stattgefunden haben soll, machte SPA nicht.