Zweijährige nach Flaschenwurf am Bahnhof außer Lebensgefahr

Das zweijährige Mädchen, das am Bahnhof im westfälischen Kamen von einer Flasche am Kopf getroffen wurde, schwebt nach Polizeiangaben nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Operation stabil, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Ein noch Unbekannter hatte aus einem durchfahrenden "Partyzug" eine Flasche geworfen.

SN/APA (dpa)/Günter Benning Polizeiaktion im Partyzug in Greven