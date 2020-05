Zweite Blackbox nach Flugzeugabsturz in Pakistan gefunden

Die zweite Blackbox des in Pakistan abgestürzten Passagierflugzeugs ist gefunden worden. Pakistanische Ermittler hätten den Stimmenrekorder am Unglücksort in Karachi entdeckt, teilte die französische Luftfahrtermittlungsbehörde (BEA) am Donnerstag mit, die die beiden Flugschreiber des Airbus A320 auswerten wird. Der Cockpit Voice Recorder (CVR) zeichnet Geräusche und Gespräche im Cockpit auf.

SN/APA (AFP)/RIZWAN TABASSUM Flugzeug stürzte in bewohnte Zone