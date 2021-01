Zweiter Tag in Folge Corona-Tageshöchstwert in USA

Den zweiten Tage in Folge haben die USA einen Höchstwert bei Corona-Todesfällen binnen 24 Stunden verzeichnet. Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore wurden am Mittwoch 3.865 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Am Vortag waren es 3.775 gewesen, der bis dahin höchste Wert innerhalb von 24 Stunden.

SN/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS USA mit meisten Covid-Toten weltweit