Zweites Rettungsschiff in sizilianischem Hafen eingetroffen

Nach dem deutschen Rettungsschiff "Humanity" ist am Sonntagnachmittag auch das von der NGO Ärzte ohne Grenzen betriebene Schiff "Geo Barents" mit 572 Menschen an Bord im Hafen von Catania eingetroffen. Das Schiff soll nun von italienischen Behörden inspiziert werden, anschließend wird entschieden, wie viele Menschen an Land dürfen. Zuvor konnten am Sonntag rund 140 Menschen der insgesamt 179 geretteten Migranten die am Samstagabend in Catania gelandete "Humanity" verlassen.

SN/APA/AFP/GIOVANNI ISOLINO Rettungsschiff durfte nach tagelangem Warten in Sizilien landen