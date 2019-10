Zweitfrau für nur einen Sommer: Thailands König verstößt Geliebte

Sie durfte sich Königlich-Adelige Gemahlin nennen, nun ist die Ex-Leibwächterin Sineenat den Titel wieder los. In anderen Königshäusern wiederum haben Adelige ihre Geliebte geheiratet - oder auf den Thron verzichtet.

Es war eine Überraschung in Thailands Königshaus: König Maha Vajiralongkorn (67) hat seine offizielle Geliebte aus dem Palast verstoßen. Der 34-Jährigen Sineenat Wongvajirapakdi wurden am Montag plötzlich alle königlichen und militärischen Titel entzogen. Damit verlor sie auch den Rang einer Königlich-Adeligen Gemahlin, der nur äußerst selten vergeben wird. Damit war die ehemalige Leibwächterin und Krankenschwester seit Juli praktisch die Zweitfrau neben Königin Suthida (41) - allerdings nur einen Sommer lang.

Thailands König ist in vierter Ehe verheiratet. Aus früheren Beziehungen in seiner Zeit als Thronfolger hat Maha Vajiralongkorn (auch bekannt als Rama X.) offiziell sieben Kinder. Königin Suthida nahm er erst wenige Tage vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres zur Ehefrau. Kurz darauf erhob er die Geliebte dann zur offiziellen Konkubine. Die beiden hielten sich davor und danach oft in Bayern auf, wo der König am Starnberger See eine Villa hat.

Begründet wurde die Degradierung vom Palast damit, dass Sineenat - Spitzname: Koi - gegen den Willen des Königs verstoßen habe und illoyal gegenüber der Monarchie gewesen sei. Hintergrund war demnach, dass sie selbst Königin werden wollte. Damit habe sie "Verwirrung" im Palast und auch im Volk gestiftet, hieß es. Wie Suthida hatte auch Sineenat für den heutigen König als Leibwächterin gearbeitet. Sie trug bislang den Titel eines Generalmajors.

Die Degradierung kommt nun ebenso überraschend wie die Beförderung vor nicht einmal drei Monaten. Das Königshaus hatte dazu auf seiner Website auch mehr als 60 Fotos der Konkubine veröffentlicht: in einer Art Sport-BH am Steuer eines Flugzeugs, zu Füßen des Königs neben dem Thron, zusammen mit dem König in Uniform und mit einem Pudel. Auf einem Bild hielt Koi sogar seine Hand. Das Interesse daran war so enorm, dass die Internet-Seite des Königshauses zusammenbrach.

Im alten Königreich Siam war es für Monarchen nicht unüblich, neben der Gattin eine zweite Frau zu haben - oder noch mehr. In Thailand, wo die absolute Monarchie seit 1932 abgeschafft ist, wurde der Titel einer "Chao Khun Phra" (in etwa: Königlich-Adelige Gemahlin) aber bis zu diesem Sommer noch nie verleihen. Der Vater des heutigen Monarchen, König Bhumibol, war 66 Jahre lang mit seiner Frau Sirikit verheiratet. Sie ist heute 87.

Die neue Offenheit in Sachen Liebes-Angelegenheiten ist für die Monarchie ungewöhnlich. Über das, was ihr König abseits der offiziellen Termine macht, können sich Thais ansonsten nur über die sozialen Netzwerke informieren. Im Königreich selbst ist Rama X. durch ein sehr strenges Gesetz vor jeglicher Form von "Majestätsbeleidigung" geschützt. Die Presse hält sich deshalb sehr zurück.

Die Fotos aus Bayern, wo Maha Vajiralongkorn manchmal in recht knapper Kleidung unterwegs ist, kennen trotzdem viele - zumindest in Bangkok. Die privaten Dinge halten den König nicht davon ab, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Seit Übernahme des Throns 2016, nach dem Tod seines Vaters, lässt er an seinem Machtwillen keinen Zweifel. Manche Experten sind der Meinung, dass sich Thailand zurück in Richtung absolute Monarchie bewege.

Immer wieder machen Affären in Königshäusern Schlagzeilen, wie etwa dieses Paar:

Prinz Charles und Camilla

"Wir waren zu dritt in dieser Ehe, das war ein bisschen viel", sagte Prinzessin Diana im November 1995 in ihrem legendär gewordenen Fernsehinterview. Ihre durch eine Märchenhochzeit im Juli 1981 und die Geburt zweier Söhne gekrönte Beziehung zum britischen Thronfolger Prinz Charles hatte demnach stets im Schatten von dessen langjähriger Geliebter Camilla Parker Bowles gestanden. Bissig beschimpfte Diana die ewige Rivalin vor Vertrauten als "Rottweiler"; einmal hielt sie der mehr als ein Jahrzehnt älteren Camilla direkt vor, diese halte sie offenbar für eine "Idiotin", die nichts von der Dreiecksbeziehung gemerkt habe.

Den Ehebruch hatte Charles 1994 öffentlich gestanden. Er sei "Diana treu gewesen, bis das nicht mehr zu retten war", sagte der Thronfolger damals im Fernsehen. "Frau Parker Bowles" bezeichnete er als "gute Freundin ... eine langjährige Freundin" und fügte hinzu, sie werde dies "noch lange bleiben".

Im Oktober 1994 veröffentlichte der frühere Leibwächter und Reitlehrer Dianas, James Hewitt, das Buch "Princess in Love", in dem er seine Liebesbeziehung zur Prinzessin von Wales enthüllte. Diana gestand in einem BBC-Fernsehinterview ihre Affäre mit Hewitt. Im Jahr 1996 ließen sich Prinz Charles und Diana schließlich scheiden. Im August 1997 starb Diana bei einem Autounfall in Paris.

Im Jahr 2005 heiratete der britische Prinz Charles seine langjährige Lebensgefährtin Camilla Parker Bowles - soweit so gut. Damals hieß es, Camilla Parker werde nach der Hochzeit den Titel "Ihre Königliche Hoheit, die Herzogin von Cornwall" tragen, wie Clarence House bekannt gab. Falls Prinz Charles den Thron besteige, werde sie allerdings nicht Königin werden, sondern Prinzessin-Gemahlin. Diese weibliche Form des Prinzgemahls - ein Titel, den etwa Philip, der Ehemann von Königin Elizabeth II. trägt - existierte zumindest in Europa bisher nicht.

Verzicht auf den Thron

Eine Schrecksekunde erlebte die britische Monarchie 1936, als der noch nicht gekrönte König Edward VIII. nach nur wenigen Monaten Herrschaft abdankte und den Thron seinem Bruder Albert überließ, der als Georg VI. den Thron bestieg. Edward hatte darauf bestanden, die zweimal geschiedene bürgerliche Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten, wogegen die Regierung und die Kirche von England heftig opponierten. Eine geschiedene Frau könne nicht Königin des Vereinigten Königreiches werden, hieß es damals. Bei Edwards Rücktritt handelte es sich um den ersten freiwilligen Verzicht auf die Krone in der Geschichte Englands.

Bekannteste Geliebte der Geschichte

Sie war intelligent, schön und die offizielle Geliebte des französischen Königs Ludwig XV. Als mächtige Mätresse wird Madame de Pompadour auch gut 255 Jahre nach ihrem Tod am 15. April 1764 in Versailles sind ihre Spuren noch sichtbar. Im Februar 1745 gelang es Jeanne-Antoinette Poisson, auf einem Maskenball anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen die Aufmerksamkeit König Ludwigs XV. auf sich zu ziehen. Er machte sie zu seiner offiziellen Mätresse und zur Marquise de Pompadour. Sie war die erste Bürgerliche, die der König zu seiner offiziellen Maitresse ernannte. Ein Skandal. Doch der französische Herrscher wagte noch mehr. Er machte seine Geliebte zur Marquise de Pompadour mit Landsitz und eigenem Wappen. Obwohl sie ab 1751 mit dem König nur noch Freundschaft verband, behielt sie ihre Stellung als offizielle Mätresse und Machtzentrum.

Quelle: Dpa, Apa, Afp