Zweitgrößter Rohdiamant der Welt in Paris präsentiert

Er ist so groß wie ein Tennisball, wiegt rund 350 Gramm und ist von bisher ungeschätztem Wert: In Paris ist am Dienstag der zweitgrößte Rohdiamant der Welt vorgestellt worden. Der französische Mode- und Luxuskonzern Louis Vuitton präsentierte den Stein mit 1758 Karat einem ausgewählten Publikum.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Den Wert des Diamants kennt man noch nicht