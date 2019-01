Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtsjahren in Rom

Binnen zwei Minuten zur Welt gekommen, aber nicht nur an zwei Tagen, sondern auch in unterschiedlichen Jahren: Dieses Schicksal ist italienischen Zwillingsbuben beschieden, die in der Silvesternacht in der Gemelli-Klinik in Rom zur Welt geboren wurden, wie die Zeitung "La Gazzetta del Mezzogiorno" am Mittwoch online berichtete.

Andrea wurde demnach am 31. Dezember um 23.59 Uhr geboren, sein Bruder Fabio am 1. Jänner um 0.01 Uhr. Beiden Babys gehe es gut, wurde ein Onkel in der Zeitung zitiert. Die Buben bringen mehr als zwei Kilo auf die Waage und mussten nicht einmal in den Brustkasten. Anzeige Quelle: APA