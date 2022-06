Zwillingsschwestern bekommen Kinder am selben Tag

Eineiige Zwillingsschwestern in Jerusalem haben nach Krankenhausangaben ihre Söhne am selben Tag geboren. Die beiden 31-Jährigen seien nacheinander ins Spital gekommen, die eine mit einer geplatzten Fruchtblase, die andere, weil sie Wehen bekam, teilte das Krankenhaus Schaarei Zedek am Donnerstag mit. Die Babys waren den Angaben zufolge am Dienstag auf die Welt gekommen. Für beide Frauen sei es das vierte Kind, beide hätten jeweils schon zwei Töchter und einen Sohn gehabt.

"Eine Geburt ist ein besonderes und aufregendes Ereignis", sagte Jael Jischai, eine der beiden Frauen, laut der Mitteilung. "Ich freue mich, dieses mit einer guten Freundin zu teilen, die auch noch eine Schwester ist." Die beiden erhielten demnach ein gemeinsames Zimmer. Bereits ihre dritten Kinder hätten sie im Abstand von nur sechs Wochen bekommen, sagte Jischai. Nun könnten sie erneut ihre Elternzeit gemeinsam verbringen.