Zwischenfall im grenznahen Atomkraftwerk Temelin

Im umstrittenen tschechischen Atomkraftwerk Temelin ist es am Freitag bei Reinigungsarbeiten zu einem Zwischenfall gekommen. Statt in einen Sammelbehälter hätten Arbeiter am vorigen Freitag schwach radioaktives Wasser in ein Kanalnetz geleitet, teilte AKW-Sprecher Marek Svitak am Montag mit. Laut österreichischen Behörden wurden keine erhöhten Messwerte verzeichnet.

