Zwölf Menschen bei Großbrand in Arabischen Emiraten verletzt

Bei einem Großbrand in einem Wolkenkratzer der Stadt Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind zwölf Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien im Krankenhaus behandelt worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

SN/APA (AFP)/- Das Gebäude hat mehr als 40 Stockwerke