Zwölf Menschen nach Hausbrand in Philadelphia tot

Bei dem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania am Mittwoch sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. "Das ist eine Person weniger als bei einer vorherigen Pressekonferenz angegeben, als die Bergungsarbeiten noch andauerten", teilte die Feuerwehr am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Zuvor hatte die Behörde von 13 Toten, darunter sieben Kinder, gesprochen.

SN/APA/HANNAH BEIER Zahlreiche Kinder unter den Opfern