Zwölf Tote bei Explosion von Tanklaster in Afghanistan

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in einem Tunnel in Afghanistan sind mindestens zwölf Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steige, sagte der Sprecher des Bauministeriums, Hamidullah Musbah, am Sonntag. Der Vorfall habe sich bereits am Samstagabend im Salang-Tunnel rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul ereignet. Grund seien "technische Probleme" gewesen.

