Zwölf Tote bei starker Explosion in Dominikanischer Republik

Bei einer Explosion im Zentrum der Stadt San Cristóbal in der Dominikanischen Republik sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Personen seien verletzt worden, schrieb der Bürgermeister des Vorortes der Hauptstadt Santo Domingo, José Montás, am Dienstag auf Facebook. Die Explosion hatte am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Marktviertel mit vielen Geschäften in San Cristóbal erschüttert und ein großes Feuer zur Folge gehabt.

BILD: SN/APA/AFP/AFP STRINGER Unglück in Marktviertel mit vielen Geschäften