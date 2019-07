Zwölf Tote nach Explosion in chinesischer Gasanlage

Die Zahl der Toten nach der gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina ist auf zwölf gestiegen. Drei Menschen wurden am Samstag noch vermisst, berichtete das Staats-TV. Mehr als ein Dutzend weitere seien schwer verletzt worden. Das Unglück passierte am Freitag in der Gasanlage des Kohleunternehmens Henan Coal Gas Group in Yima, das zur Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gehört.

SN/APA (AFP)/- Die Wucht der Explosion lie§ im Umkreis von drei km Fenster zerbrechen