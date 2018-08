Zwölf Verletzte durch Schüsse nach Karneval in Manchester

Nach einem Karnevalsumzug sind in der britischen Stadt Manchester mindestens zwölf Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach dem Vorfall in einem belebten Stadtviertel in der Nacht auf Sonntag war nicht klar, wer die Schüsse abgegeben hat und welche Waffe genau benutzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Die Polizei sucht noch nach Hintergründen der Schießerei