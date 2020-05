Zyklon "Amphan" traf in Indien und Bangladesch auf Land

Ein starker Wirbelsturm hat mit viel Wind und Regen das Festland in Indien und Bangladesch erreicht. Bis Zyklon "Amphan" ganz an Land sei, dauere es aber etwa vier Stunden, teilte der meteorologische Dienst Indiens am Mittwochnachmittag mit. Es sei einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region. Das Coronavirus machte notwendige Evakuierungen noch schwieriger als sonst.

SN/APA (AFP)/DIBYANGSHU SARKAR "Amphan" ist einer der heftigsten Stürme der letzten Jahrzehnte