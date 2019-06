Zyklon vor indischer Westküste

Ein schwerer Wirbelsturm hat am Donnerstag vor der indischen Westküste getobt. Im Bundesstaat Gujarat werde mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde und starken Regenfällen gerechnet, teilte die indische Meteorologiebehörde am Donnerstag mit. Durch einen Kurswechsel bewege sich der Zyklon "Vayu" weg vom Festland in Richtung Arabisches Meer.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAM PANTHAKY Vorbereitungen auf den Zyklon in Indien laufen