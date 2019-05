418 Millionen Europäer wählen

EU-Wahl. Alle fünf Jahre wird das EU-Parlament neu gewählt. Was ist die EU eigentlich?

In der Europäischen Union (EU) arbeiten derzeit 28 Staaten zusammen. Großbritannien hat beschlossen, bald aus der EU auszuscheiden ("Brexit"). Bis zum Sonntag sind rund 418 Millionen Wahlberechtigte (in Österreich und Malta bereits ab 16 Jahren, sonst ab 18 Jahren) aufgerufen, die Abgeordneten des Europaparlaments zu wählen. Auf Wahlplakaten werben die Parteien um die Stimmen der Bürger.

Seit 1979 wird die Zusammensetzung des EU-Parlaments alle fünf Jahre neu gewählt. 751 Abgeordnete aus verschiedenen Parteien vertreten die Interessen der EU-Bürger. Mit der Wahl der Partei wird entscheiden, wie Europa in den nächsten Jahren aussehen wird, etwa, welche Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden oder wie künftig in Flüchtlingsfragen vorgegangen wird.

EU-Geschichte

Europa besteht aus vielen größeren und kleineren Ländern, die im Lauf der Geschichte immer wieder miteinander Konflikte hatten. Nach zwei schlimmen Weltkriegen beschlossen deshalb einige Länder des Kontinents, zukünftig zusammen zu arbeiten. Sechs Länder (Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande) gründeten 1952 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Im Laufe der Jahre traten immer mehr Länder dieser Gemeinschaft bei und es wurden immer mehr gemeinsame Regeln und Ziele aufgestellt. Österreich kam 1995 dazu. Heute sind es 28 Mitgliedsländer. 2002 wurde eine gemeinsame Währung, der EURO, eingeführt.

SN/apa (symbolbild) Das EU-Parlament befindet sich in Straßburg.

Das EU-Parlament

Aus jedem der 28 EU-Mitgliedsländer werden Menschen ins Europäische Parlament gewählt. 751 Sitze sind zu vergeben. Wie viele Volksvertreter ein Land ins EU-Parlament entsendet, hängt davon ab, wie viele Menschen in dem jeweiligen Land leben. Deutschland als bevölkerungsreichstes EU-Land schickt 96 Abgeordnete ins EU-Parlament, Österreich 18. Diese Abgeordneten gehören unterschiedlichen Parteien an. Sie vertreten bei den Parlamentsversammlungen die Rechte der EU-Bürger und sind in 20 Ausschüssen (z. B. Sport oder Kultur) mit verschiedenen Themen beschäftigt. Das EU-Parlament sitzt in Straßburg (Fra).

SN/afp Rund 3000 Übersetzer arbeiten für die EU.

24 Sprachen

In der EU gibt es 24 verschiedene Amtssprachen, von Deutsch über Litauisch, Finnisch, Maltesisch, Tschechisch oder Niederländisch. Jeder Einwohner soll schließlich die EU verstehen können. Die Mitgliedstaaten können sich in jeder dieser Sprachen an die EU-Behörden wenden und Dokumente abrufen. Gearbeitet wird mit drei Alphabeten: Lateinisch, Griechisch und Kyrillisch. Im EU-Parlament dürfen Parlamentarier in jeder Amtssprache am Rednerpult sprechen. Hauptkonferenzsprache ist Englisch. Damit kein Sprachchaos ausbricht, arbeiten für die EU rund 3500 Dolmetscher, die während einer Rede in ihren Kabinen für die Abgeordneten übersetzen.