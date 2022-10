Alle Kühe an Bord!

Beim Almabtrieb am Königssee gibt es eine Besonderheit. Die Tiere müssen die Strecke nicht komplett zu Fuß gehen.

Wenn die Almwiesen nicht mehr so saftig sind, wird es für die Kühe im Herbst Zeit, in ihren heimischen Stall zurückzukehren. Anfang Oktober brechen die Tiere von der Saletalm und der Fischunkelalm am hinteren Ende des Königssees im benachbarten Bayern auf. Auf dem Landweg kommen sie aber gar nicht oder nur mühsam zu ihrem Stall. Die Lösung: eine Schifffahrt über den Königssee. Diese Form des Almabtriebs ist im Alpenraum einzigartig.

Seit Mai sind die Tiere auf der Alm. Am Ende des Almsommers freuen sie sich auf daheim, weiß Steffi Resch, die Sennerin vom Rennerkaser auf der Saletalm. Kommen die Kühe sonst pünktlich um 16.30 Uhr zum Melken, muss Resch sie nun holen. Auch zieht es die Tiere zu niedriger gelegenen Stellen, wo das Gras noch schmeckt.

Am Tag des Almabtriebs geht Resch in der Früh in den Stall und versorgt ihre 16 Kühe und Jungtiere. Dann heißt es Abschied nehmen von der Alm. Rund eine halbe Stunde braucht die Gruppe bis zur Bootsanlegestelle in Salet. Dort geht es an Bord eines Transportschiffs. Für die Tiere ist das gar kein Problem, da sie der erfahrenen Leitkuh folgen. Auch während der einstündigen Fahrt bleiben sie ruhig.

An der Seelände haben alle wieder festen Boden unter den Füßen. Wenn der Sommer auf der Alm ohne Unglück verlaufen ist, werden die Tiere geschmückt. Die Jungtiere bekommen Latschenbuschen auf den Kopf, die Kühe "Fuikl". Das sind Fichten- oder Tannenbäumchen, deren Zweige gebunden und mit handgearbeiteten Blumen und Sternen aus gefärbten Holzspänen verziert werden. Ist das Vieh "aufgekranzt", geht es die letzten fünf Kilometer bis zum Stall - in schnellem Schritt, wie die Sennerin erzählt, denn: "Die Tiere wollen heim."