Amsel, Drossel, Fink und Star

Das Kinderlied kennt ihr bestimmt. Aber wisst ihr auch, warum der Star seinem Namen alle Ehre macht?

Schon in aller Frühe legen die Vögel im Garten los und zwitschern um die Wette, die meisten von ihnen tun das schon vor Sonnenaufgang und in einer bestimmten Reihenfolge, die immer gleich bleibt.

Vögel singen fast nur zur Brutzeit. Daher hört man den Gesang besonders vieler Arten vor allem von Ende April bis Anfang Juni. Meist singen nur die Männchen. Sie wollen ihre Reviere abstecken und Weibchen anlocken.

Ein Vogel entpuppt sich allerdings als besonders begabt: Der Star, er war 2018 Vogel des Jahres, hat sein eigenes Gesangsrepertoire, kann aber auch andere Geräusche ziemlich gut nachahmen - etwa den Gesang anderer Vögel, aber auch Hundegebell, das Blöken eines Lamms und sogar Alarmanlagen.

In England etwa gab es einen Star, der neben einem Fußballplatz lebte und das Geräusch der Schiedsrichterpfeife ausgesprochen gut nachmachen konnte - und zwar so gut, dass die Spieler und Zuschauer dachten, der Schiri würde dauernd abpfeifen. Das Spiel musste dann abgebrochen werden.

Besonders an den Staren ist auch, dass sie Schwärme bilden, die wie dunkle Wolken am Himmel aussehen, die sich wellenartig bewegen. Der deutsche Naturschutzbund erklärt dazu auf seiner Website: "Die Schwarmbildung von Staren ist ein einzigartiges Naturschauspiel, mit dem kaum eine andere Vogelart aufwarten kann." Schon im frühen Sommer bilden sich demnach direkt nach der ersten Brutzeit Trupps aus Jungvögeln und unverpaarten Staren. Je näher der Herbst rückt, desto größer werden die Schwärme.

Aber auch andere Vogelarten, die in Österreich vorkommen, haben Interessantes vorzuweisen: Wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich berichtet, legt der Mauersegler pro Jahr eine Rekordstrecke von fast 200.000 Kilometern zurück, davon etwa 20.000 am Zug, den Rest bei Nahrungssuche und bei der Flucht vor Schlechtwetter - die Vögel schlafen sogar im Flug. Weil sie so viel Zeit in der Luft verbringen, brauchen Mauersegler auch keine langen Beine. Im Gegenteil, sie haben die kürzesten Beine im Vogelreich, diese sind nur zehn bis zwölf Millimeter lang (inklusive Zehen).

Wahre Luftakrobaten sind auch die Schwalben. Sie bauen ihre Nester aus Hunderten lehmigen Erdklümpchen. BirdLife macht aber darauf aufmerksam, dass die Bestände der Vogelart drastisch zurückgehen und ruft dazu auf, Schwalbennester zu melden. Die notwendigen Unterlagen dazu findet ihr auf der Homepage: www.birdlife.at