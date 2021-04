Ist das nicht verrückt derzeit? Regen, Sonne, Schneegestöber. Heute rennen wir barfuß im Garten und morgen können wir nur mit gefütterter Regenjacke ins Freie.

In Sekundenschnelle informieren uns heute unzählige Wetter-Apps, ob die Sonne scheinen oder ob es regnen wird. Eine, die das auch besonders gut kann, ist Claudia Riedl. Sie ist Meteorologin beim österreichischen Wetterdienst ZAMG. Claudia und ihre Kollegen beobachten Wetterphänomene und sammeln Berge an Zahlen und Daten. Das Ganze wird interpretiert und die Experten verfassen daraus ziemlich genaue Wettervorhersagen.

Früher war das natürlich nicht so. Da gab es andere Methoden: "Die Leute hatten gute Ortskenntnisse. Vor 200 Jahren haben die Menschen das Wetter genau beobachtet. Sie konnten anhand von Wolkenbildern oder fallenden und steigenden Temperaturen Prognosen für den nächsten Tag abgeben", sagt Claudia. Und sie haben sich an den alten Bauernregeln orientiert. "Wobei das eher Zufall war, ob das eingetreten ist oder nicht", weiß die Expertin.

Eine dieser Bauernregeln geht so: "Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie's ist." Das sagt alles, oder? "Nicht jede Regel ist so sinnlos - ein paar davon haben schon ihre Gültigkeit", erklärt Claudia. Das ist beispielsweise bei der Regel um den Siebenschläfertag so: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag." Diese Regel hat einen wahren Kern. "Zu der Zeit um den Siebenschläfertag (heuer am 27. Juni) gibt es ein gewisses Muster in der Atmosphäre. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das Wetter die darauffolgenden Wochen genau so bleibt. Haben wir da schon Hochdruckwetter, dann kann das so bleiben. Ist es wechselhaft, dann bleibt es vom Muster her voraussichtlich auch so", weiß Claudia.

Auch die Regel "April, April, der macht, was er will" passt derzeit wohl haargenau. Claudia erklärt, warum das Wetter gerade zu dieser Jahreszeit immer wieder verrückt spielt: "Im April sind die Gegensätze extrem groß. Im Norden und im Osten, also etwa in Skandinavien und in Russland, gibt es noch viel kalte Luft. Und im Süden, also in Italien und im Mittelmeerraum, ist die Luft bereits relativ warm. Heuer ist es so, dass wir entweder die kalte Luft aus dem Norden oder eben die warme Luft aus dem Süden bei uns haben - die beiden wechseln sich in Wellen ab. Dazwischen gibt es nichts. Wenn heute der Föhn gerade zusammenbricht, dann kommt direkt die polare Kaltluft und bringt den Schnee."

Bei so einem Hin und Her wäre dem Wetterfrosch schon schwindelig geworden vom Rauf- und Runterklettern. Kennt ihr den Quaxi noch? Den Wetterfrosch im Glas, der angeblich bei schönem Wetter eine kleine Leiter hinaufklettert? Früher glaubte man, dass man am Verhalten der Laubfrösche vorhersagen kann, wie das Wetter wird. Bei den Laubfröschen ist es nämlich so, dass sie bei Sonne Pflanzen hinaufklettern. Ja, die können das, weil sie ganz spezielle Zehen haben. So, und deshalb sperrten die Menschen solche Laubfrösche gern in ein Glas, in dem sich eine kleine Leiter befand. Kletterte der Frosch also die Leiter hinauf, sollte das bedeuten, dass es schön werden würde. Und blieb er auf dem Boden, sollte es Regen geben. Das Ganze ist natürlich nur ein Mythos. Denn die Frösche klettern deshalb höher, weil bei warmem Wetter die Insekten höher fliegen als an kalten Tagen. Und hinter denen sind die Frösche her.