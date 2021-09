Auch Pferde können Superstars sein

Reiten in all seinen Formen wäre ohne Pferde ja nicht möglich. Und deshalb gibt es auch dort Stars und Legenden auf vier Hufen.

Das ist schon eine lange Zeit: 5000 Jahre. Ungefähr so lange dauert schon das Zusammenleben von Mensch und Pferd. In jener grauen Vorzeit begann der Mensch vermutlich irgendwo in den Steppen eines heute Kasachstan genannten Landes, diese Tiere für sich zu nutzen: Die kräftigen Pferde zogen etwa Pflüge und Karren oder zerrten Baumstämme aus dem Wald, sie trugen aber auch Krieger in die Schlachten.

Aus dieser Geschichte entwickelte sich im Lauf der Zeit auch der Pferdesport - schneller und stärker zu sein als andere. Oder höher zu springen. Das hat sich bis in unsere Tage gehalten. Erfolgreiche Pferde haben den Status von Superstars - hier ein paar Beispiele:

Im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien liegt eine Stadt namens Arcadia. Dort wiederum befindet sich das Reitsportzentrum Santa Anita Park. Und dort steht ein Pferdedenkmal. Das Standbild zeigt einen Hengst der Rasse Englisches Vollblut, der den Namen Seabiscuit trug. Der Hengst war Ende der 1930er-Jahre das erfolgreichste Galopp-Pferd der USA. Seabiscuit gewann seine Rennen oft anfangs scheinbar aussichtslos zurückliegend - er war ein Symbol der Hoffnung für viele Amerikaner. Nach dem Ende der Rennkarriere setzten die Besitzer Seabiscuit als Zuchthengst ein, 108 Fohlen gab es in diesen Jahren. Und weil das sogenannte Gnadenbrot gar so gut war, setzte der einst elegant-schlanke Seabiscuit 150 Kilogramm Übergewicht an. 1947 starb Seabiscuit.

Ein Pferd unserer Tage ist unter dem Namen Totilas bekannt. Es wurde im Dressursport eingesetzt. Das ist gleichsam das Bodenturnen der Pferde, bei dem sie bestimmte Bewegungen ausführen müssen. Je genauer sie das tun, desto mehr Punkte gibt es. Totilas machte seine Sache derart gut, dass er mehrere Weltrekorde aufstellte und zahlreiche Bewerbe gewann. Geschichten, aber auch heftige Diskussionen über das "Wunderpferd" machten die Runde, die Medien hatten ihren Star mit vier Hufen. Und besonders ausufernd wurden die Berichte, als Totilas im Oktober 2010 den Besitzer wechselte. Die Kaufsumme soll zwischen zehn und 15 Millionen Euro betragen haben. Im Pensionsalter wurde er auch erfolgreich als Deckhengst eingesetzt.

Auch österreichische Pferde haben international durchaus schon großes Aufsehen erregt. Ein Beispiel wäre Robin, der treue Begleiter der Salzburger Voltigierreiterin Lisa Wild. Beim Voltigieren läuft das Pferd in einem Kreis, der Reiter/die Reiterin zeigt auf dem Rücken des Tiers turnerische und akrobatische Übungen. Und Robin war auch am 16. August 2012 in Le Mans (Frankreich) dabei, als er seiner Reiterin dabei half, Sportgeschichte zu schreiben. Denn Lisa gelang es als erster Athletin weltweit, einen Rückwärtssalto auf einem sich im leichten Galopp befindlichen Pferd durchzuführen. Die sensationelle Leistung wird in Pferdesportkreisen auch noch heute bewundert.