Auch Verlierer dürfen gewinnen

Wie heißt das Jugendwort des Jahres? Wenn Jugendliche neue, originelle Wörter benutzen, horchen Sprachforscher auf. Ist das nicht nice?

Ganz schön anstrengend, was man in den Nachrichten ständig über die Pläne der Briten liest: dass sie aus der EU austreten wollen. Aber immerhin ist bei den Streitereien um den Brexit auch ein schönes, neues Zeitwort herausgesprungen. Wenn jemand ständig ankündigt zu gehen und dann erst recht noch ein Weilchen bleibt, kann man einfach brexiten dazu sagen.

Wer letztlich bei einem EU-Austritt der Briten gewinnt und wer abloosen wird? Auch darüber lässt sich streiten. Bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres hat aber auch dieser Ausdruck (der in der Kandidatenliste aus Gründen des Sprachklangs bewusst mit zwei "o" geschrieben ist) die Chance auf den Sieg.

250 Wörter seien heuer eingereicht worden, erzählt Sprachforscher Rudolf Muhr, der vor 20 Jahren die jährliche Wahl für das österreichische "Wort des Jahres" und das "Unwort des Jahres" eingeführt hat. An den Begriffen der Erwachsenensprache lässt sich oft erkennen, was im jeweiligen Jahr in der Politik für Aufsehen sorgte. Seit 2010 werden aber auch Wörter der Jugendsprache gekürt, "weil wir erkannten, dass wir hier eine Lücke hatten", sagt Rudolf Muhr.

Oft gebe es besonders originelle Wortschöpfungen zu beobachten. Gelegentlich tauchen aber Begriffe neu auf, die eigentlich recht alt sind: Ehrenmann zum Beispiel: Das Wort klingt wie aus einem Goethe-Drama, wurde aber von der Jugendkultur und Hip-Hoppern neu entdeckt. In Deutschland war es schon 2018 Jugendwort des Jahres, in Österreich steht es heuer zur Wahl. "Ehre" kann zwar ein streitbares Thema sein, vor allem, wenn einer sie dem anderen absprechen will. In dem Fall sei es aber ein positiver Ausdruck, sagt Muhr: "Ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau ist jemand, der etwas Besonderes für dich tut." Erkennen lasse sich an dem Beispiel auch, dass oft Wörter, die in anderen Ländern mit größeren Jugendszenen schon länger in Mode sind, "mit Verzögerung in der österreichischen Jugendsprache auftauchen". Andererseits finden sich auf der neuen Liste neben dem weltweit brauchbaren Füllwort nice oder der neudeutschen Berufsbezeichnung Influencer auch Ausdrücke, die stark mit Österreich zu tun haben, etwa rauskickeln, eine Wortschöpfung, in der sich das Hinauswerfen mit dem Namen des Ex-Innenministers überschneidet. Vielleicht gewinnt aber auch die Aufforderung tu normal oder das beliebig einsetzbare Wörtchen random? Rudolf Muhr lässt sich überraschen: Für ihn sei vor allem wichtig, "dass wir mit der Wahl den aktuellen Sprachgebrauch dokumentieren können".



Mitwählen kann man noch bis 1. Dezember im Internet unter www.oedeutsch.at/OEWORT/