Bunt und wild

Ist es Sport? Ist es Show? Oder beides? Es ist auf jeden Fall ein Spektakel. Und dabei tragen die Kämpfer, die "Luchadores", geheimnisvolle Masken.

In Mexiko sprechen die Menschen spanisch. Kampf bedeutet dort "lucha" (sprich: lu-tscha) und der Kämpfer ist der Luchador (lu-tscha-dor).

Vor vielen Jahrzehnten hat sich in den USA das Wrestling entwickelt. Das sind Kämpfe, bei denen es nicht unbedingt darum geht, wer der Stärkere ist. Das Publikum soll Spaß beim Zusehen haben - und wie ein Kampf genau abläuft, das wird vorher genau abgesprochen. Also: Wrestling ist ein Actionfilm, bei dem das Publikum hautnah dabei ist.

Und auch die Mexikaner sind ganz verrückt danach. Bei ihnen hat sich aber eine Sonderform des Wrestlings entwickelt. Die Luchadores tragen nämlich meistens Masken. Ursprünglich waren es sehr einfach bemalte Masken. Sie hatten lediglich den Zweck, dass die Zuschauer in den hinteren Reihen die Kämpfer unterscheiden konnten - um sie entsprechend anzufeuern.

Heute sind die Masken der Luchadores ganz anders gestaltet. Sie tragen die Züge von Raubtieren, von antiken Helden oder auch von Göttern.

Eine Maske allein macht aber noch keinen guten Luchador aus. Um bei den Schaukämpfen eine gute Figur abzugeben, müssen die Darsteller sportlich bestens trainiert sein. Das traf auch auf einen jungen Mann namens Rudolfo Guzmán Huerta (Bild rechts) zu. Der Teenie hatte mit 16 Jahren bereits Erfahrungen im Baseball, American Football, der Samurai-Kampfsportart Jiu Jitsu und dem Ringsport gemacht. Und dann trat er Ende Juni des Jahres 1934 erstmals als Luchador in den Ring: Ein Star war geboren. Rudolfo trat auf als El Santo - der Heilige. Stets trug er eine silbern glitzernde Maske, kaum jemand kannte seinen wahren Namen und sein Gesicht sowieso nicht.

Und so hatte Rudolfo auch im Kino Erfolg: Er stellte - immer maskiert - einen großen Helden dar, der die Schwachen vor allerlei Schrecken wie Gespenstern und Zombies rettete. Rudolfo kämpfte, bis er 65 Jahre alt war. Zwei Jahre später erschien er in einer Fernsehshow und nahm die Maske vom Gesicht - er zeigte sich, wie er wirklich aussah. Es war ein Abschied von seinen Fans. Denn eine Woche später starb er.