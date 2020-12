Christkind, was wünschst du dir?

Auf jeden Fall gibt es etwas, das sicher nicht auf dem Wunschzettel steht. Ein besonderes Weihnachtsgespräch mit dem ältesten Gabenbringer.

Der Ort Christkindl liegt im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich. Dort beantwortete das Christkind ein paar Fragen.



SNuppi: Liebes Christkind - danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview.

Ja, es geht momentan rund - ich habe leider nur kurz Zeit. Aber Sie dürfen mich fragen, weil ich weiß, dass Sie brav waren (lacht).



SNuppi: Das wissen Sie?

Ja, ich habe meine Informanten. Meine Arbeit hat sich grundlegend verändert. Früher musste ich von Familie zu Familie fliegen, um zu wissen, wer brav war. Die Wunschzettel kommen öfter per E-Mail und die Eltern schicken SMS, um mitzuteilen, ob die Kinder artig waren. Wir relaunchen gerade unsere X-Mas-App. Da können nächstes Jahr Familien abstimmen, wer brav war oder nicht und welche Geschenke es geben soll. Meine Mitarbeiter können himmlisch programmieren.

SNuppi: Haben Sie eigentlich Geschenke auf Lager?

Ja, für jene, die uns keine Wunschzettel schicken. Wir schlagen jedes Jahr im Weihnachtsschlussverkauf zu und bunkern die Geschenke dann schon für das nächste Jahr. Und bei den Mengen, die wir einkaufen, haben wir sowieso Sonderkonditionen ausgehandelt.



SNuppi: So viele Geschenke pünktlich an einem Abend zu verteilen, das braucht ja eine ausgeklügelte Logistik ...

Ja, und da bin ich schon dankbar, dass ich seit mittlerweile mehr als 300 Jahren hier in Steyr wohnen und arbeiten darf. Ich habe diese wunderschöne barocke Wallfahrtskirche als Wohnsitz. Gleich daneben helfen jedes Jahr viele fleißige Hände in meinem Sonderpostamt. Man glaubt nämlich gar nicht, wie viele Leute immer noch ganz traditionell ihren Brief ans Christkind schreiben. Und dann betreibe ich hier auch ein großes Verteilerzentrum, die Engelwerkstatt im Steyrer Weihnachtsmuseum. Dort kann man sogar auf einen Sprung vorbeikommen und meinen Helfern bei der Arbeit über die Schulter schauen.



SNuppi: Apropos Masse - wie steht es um die Konkurrenz aus den USA? Santa Claus?

Ach - Konkurrenz ist ein hartes Wort. Ich würde Santa eher einen Mitbewerber nennen. Wir haben beide unsere Märkte. Außerdem sind wir hier mit der Auslieferung viel besser aufgestellt. Denn wir liefern schon am 24. Dezember und nicht am 25. unsere Geschenke aus. Wissen Sie: Ich kenne Santa persönlich. Er ist ein netter alter Mann. Aber allein das mit den Rentieren und Geschenken im Kamin ist ja so was von veraltet!



SNuppi: Gönnen Sie sich nach dem Weihnachtsstress wenigstens ein wenig Urlaub?

Ich fahre erst nach dem Heiligedreikönigstag in die Ferien. Ich treffe mich jedes Jahr mit dem Osterhasen in einem schicken Wellnesshotel. Wir besprechen dann die Dienstpläne und die Geschenkverteilungen.

SNuppi: Ach, da gibt es also richtige Branchentreffen?

Ja, manchmal kommt auch die Zahnfee. Die ist aber oft schwer zu erreichen, weil sie ja das ganze Jahr über im Dauereinsatz ist.



SNuppi: Was mögen Sie am meisten an Ihrem Job?

Ich habe im Sommer frei. Die Arbeitszeiten sind während des Jahres sehr flexibel. Das ist schon fein. Im Sommer bin ich oft in den Wäldern unterwegs und schau schon, wo ich die Christbäume für den Winter herbekomme.



SNuppi: Und was wünscht sich eigentlich das Christkind zu Weihnachten?

Ich hätte gerne einen neuen Heiligenschein. Meine Flügel sollten dringend zum 10.000-Kilometer-Service. Und zum Friseur sollte ich - die Lockerl sind kaum zu bändigen. Aber eines kann ich getrost sagen: Bitte keine Socken!



Im Postamt Christkindl

in Steyr werden bereits seit

70 Jahren alljährlich 1,8 Millionen Briefsendungen mit Weihnachtsmarke und Sonderstempel in alle Welt versandt. www.steyr-nationalpark.aT

Quelle: SN