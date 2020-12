Comics für den Filmdreh

Bevor ein Film gedreht wird, werden die Szenen oft erst einmal gezeichnet. Hollywoodkünstler Brian Murray erzählt von der Arbeit mit den sogenannten Storyboards.

Vor allem Hollywoodfilme stecken voller fantastischer Wesen, fremder Welten, magischer Tricks und origineller Bauten. Die Spezialeffekte, mit denen all das verwirklicht wird, haben sich über die Jahre immer wieder geändert. Gleich geblieben ist ihr Anfang: Jemand muss sich vor dem Dreh und der dazugehörigen Planung überlegen, wie all das aussehen könnte. Dafür werden zunächst einmal Zeichnungen angefertigt.

Brian Murray ist einer der meistbeschäftigten Storyboard-Zeichner Hollywoods, er war bei zahlreichen Großproduktionen wie "Spider-Man" oder "Star Wars" dabei. "Wir müssen etwas verwirklichen, was sich bislang noch keiner vorgestellt hat", erklärt er seine Arbeit.

Dabei unterscheidet er zwischen zwei Arten von Zeichnungen: den Konzeptskizzen, im Englischen "Concept Art", und den Szenenabläufen, die auf Englisch "Storyboards" heißen. Die Konzeptskizze fängt das Aussehen eines Wesens oder Orts ein: "Das ist ein einzelnes Bild, das die Geschichte erzählt - beinahe wie ein Buchcover."

Die Storyboards dagegen zeichnen genaue Szenenabläufe nach. "Es ist wie ein Comic: eine Reihe von Bildern, die eine Geschichte erzählen", meint Murray. "Hier wird zum ersten Mal ein Drehbuch bildlich umgesetzt, und wenn das richtig gemacht wird, ist es eine Karte, der das ganze Team folgen kann."

Wie das funktioniert, seht ihr beispielsweise an den Storyboards, die Murray für den Disney-Film "Christopher Robin" gezeichnet hat: Man sieht in den einzelnen Bildern, was passiert, wie nah die Kamera sein soll, wie das Bild im Gespräch zum Gegenüber wechselt. Damit haben die vielen Dutzend Mitarbeiter des Filmdrehs eine Vorstellung davon, wie das Ganze am Ende aussehen soll.

Dabei kann sich bis zum fertigen Film durchaus noch viel gegenüber diesem ersten Entwurf ändern: "Manchmal ist es Bild für Bild so gedreht, und manchmal frage ich mich, woran ich überhaupt gearbeitet habe", lacht Murray.

Der Vergleich zum Comic kommt nicht von ungefähr: Murray hat tatsächlich als Comiczeichner begonnen und zum Beispiel Ausgaben der amerikanischen Superheldenreihe "Supreme" gezeichnet. Auch in seinen Storyboards erzählt er Abläufe gern mit Comic-Mitteln - beispielsweise Linien, die schnelle Bewegungen andeuten. "Je mehr man auf Anhieb in einem Bild zeigen kann, desto besser", meint er.

Probiert doch selbst auch mal aus, eine Geschichte in einzelnen Bildern zu erzählen - mit möglichst wenig Text. Was könnt ihr alles in einem Bild zeichnen? In welcher Reihenfolge zeigt ihr die Bilder? Viel Spaß dabei!



Quelle: SN