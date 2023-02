Unsere Checker-Zentrale

Atmen, Hüpfen, Hören, Frösteln - ganz schön viele Dinge kann unser Körper. Und das Gehirn ist unsere superclevere Steuerzentrale.

Es gibt drei Dinge, die unser Gehirn braucht, um spitzenmäßig zu arbeiten. Zum einen ein gutes geistiges und soziales Umfeld. Also Familie und Freunde, die uns Geborgenheit schenken, wo wir uns wohlfühlen. Die uns aber auch geistig fordern. Dazu gehört auch die Natur zu erleben und zu erforschen. Ebenfalls stark für unser Gehirn: wenn wir uns genügend bewegen. "Kinder entwickeln ihre Fähigkeiten nur dann optimal, wenn sie ihr Leben nicht nur als Couch-Potato vor dem Bildschirm verbringen", sagt Kurt Kotrschal. Er ist Verhaltensbiologe und ein echter Gehirnexperte. "Durch genügend Bewegung werden auch die Hormone produziert, die den Nervenzellen erlauben zu wachsen." Und mehr Nervenzellen bedeuten schlaueres Gehirn. Der dritte wichtige Punkt: eine ausgewogene, gesunde Ernährung.

Unsere clevere Steuerzentrale hat vier Hauptbereiche: Da gibt es einmal das Großhirn. Sprechen, Sehen und auch Denken - im Großhirn ist dafür das Zentrum. Dann haben wir ein Kleinhirn, das zum größten Teil unsere Bewegungen steuert. Im Stammhirn werden die Reflexe gelenkt. Also unsere Atmung, unseren Herzschlag oder auch das Gähnen. An das Stammhirn schließt das Zwischenhirn. Hier sitzen der Thalamus und der Hypothalamus. Der Thalamus wird auch "Tor zum Bewusstsein" genannt. Er sammelt alle Sinneseindrücke bis auf den Geruchssinn. Also alles, was wir sehen, hören, fühlen. Das wird gefiltert und an die Großhirnrinde weitergeleitet. Der Hypothalamus steuert Funktionen, wie Schlaf-wach-Rhythmus, Hunger, Durst oder auch, wie wir Schmerzen, Hitze und Kälte empfinden.

Wir Menschen haben das allertollste Gehirn, aber was unterscheidet uns von anderen "Tieren"? "Dass wir eine komplizierte Sprache sprechen können. Das haben andere Tiere in der Form nicht." Und eine spezielle Fähigkeit zu denken, nämlich zu reflektieren. Wir sind die einzigen Tiere, die grübeln, sich Sorgen machen oder über das Morgen nachdenken. Und die einzigen, die Verantwortung übernehmen können.