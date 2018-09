Etwas Neues ausprobieren. In den Sommerferien war die beste Zeit dafür. SNuppi-Leser erzählen, was sie erlebt haben.

Nicht nur für die Schule lernen wir, sondern für das Leben - diesen Satz habt ihr vielleicht schon einmal gehört. In den Sommerferien, wenn die Schulbücher und -hefte in einer Ecke verschwinden, ist die beste Zeit, den eigenen Vorlieben und Interessen nachzugehen. Auch in den großen Ferien kann man viel lernen, haben SNuppi-Leser herausgefunden.