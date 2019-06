Das Luchsbaby ist ein Mädchen und heißt Sana

SNuppi-Leser haben entschieden. Das Luchsbaby aus Ferleiten erkundet seine Welt.

Es schnuppert sich durch das Gehege, macht vorsichtig ein paar Schritte allein und wird dann doch wieder von seiner Mama Poldi zurückkommandiert: Keine Frage, für das kleine Luchsbaby aus dem Wild- und Erlebnispark Ferleiten am Fuße des Großglockners haben spannende Wochen begonnen. Alles ist neu für das Jungtier, das am 5. Mai und zur Überraschung aller das Licht der Welt erblickt hat. "Wir wussten nicht einmal, dass unsere Luchsdame Poldi trächtig war", erzählt Simon Mayr-Reisch. Seiner Familie gehört der Wild- und Erlebnispark in der Gemeinde Fusch an der Glocknerstraße, den es seit 1979 gibt. Derzeit leben dort auf einer Fläche von 15 Hektar rund 230 Tiere, im Juli wird ein neues Bären- und Wolfgehege eröffnet.

Die Patenschaft für das Luchsbaby, von dem nun auch nach einer tierärztlichen Untersuchung klar ist, dass es sich um ein Weibchen handelt, haben die "Salzburger Nachrichten" übernommen. Die SNuppi-Leser waren aufgerufen, einen Namen für das Wildkatzenbaby zu finden. Unter den zahlreichen spannenden, lustigen und originellen Einsendungen hat sich eine Jury für "Sana" entschieden. Dieser Name wurde von Birgit Betzler aus Thalgau eingeschickt. Wir gratulieren!

Wer Sana gern einmal persönlich kennenlernen möchte: Der Tierpark Ferleiten hat bis Anfang November täglich ab acht Uhr geöffnet.

Quelle: SN