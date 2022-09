Der Goldwäscher vom Tal

Toni Wallner sucht seit 15 Jahren im Fluss nach den glänzenden Goldplättchen. Die Arbeit ist wahrlich kein Honiglecken.

Schon als kleiner Bub hat Toni nach außergewöhnlichen Steinen gesucht. Das kann er richtig gut. "Jeder ist anders. Mich fasziniert an den Steinen, dass sie ein wahres Geheimnis der Natur sind." Heute ist Toni über 70 und seit 15 Jahren ist er als Goldwäscher im Gasteiner Tal unterwegs. Es gibt sogar eine eigene Staatsmeisterschaft im Goldwaschen. "Da bin ich einmal Dritter geworden", erzählt er.

Wie das Goldwaschen am Flussufer funktioniert, das zeigt uns Toni: Er schwemmt goldhaltigen Sand mit Wasser auf und lässt das Ganze in einer eigenen Waschpfanne kreisen. Das Gold wiegt mehr als der Sand und deshalb setzt es sich schlussendlich am Boden der Pfanne ab. "Eigentlich interessiert mich ja das Gold selber null! Nur, wie man es findet - das ist für mich so spannend."

Das "Waschgold" ist viel wertvoller als das Gold, das aus dem Berg abgebaut wird. Denn: "Wenn ich Gold grabe, dann arbeite ich da einen großen Brocken Gestein heraus. Da sind dann auch Elemente dabei wie Mangan, Eisen oder Blei. Beim Goldwaschen habe ich nur das Gold selber." Ja und deshalb ist das "Waschgold" eben viel teurer.

Das Tollste, was Toni jemals beim Goldwaschen gefunden hat, war ein "Flitter" (kleine, glitzernde Goldplättchen) mit drei Millimetern. Diesen Schatz hat er aus der Salzach in Salzburg gefischt. "Die Salzach ist überhaupt ein gutes Gebiet für Goldwäscher", erzählt Toni. Weil: "Vom Großglockner, Rauriser und Gasteiner Tal münden die Flüsse in die Salzach. Und das Gold kommt dort ja auch erst zum Vorschein. Das muss auf seinem Weg ja erst einmal von den Steinen abgeschlagen werden. In der Klamm werden die Brocken von links nach rechts geschleudert, dabei splittert die Hülle ab und das Gold kommt zum Vorschein."

Für ein Gramm Waschgold muss man heute etwa 2500 Kilo Gestein schaufeln. "Das ist kein Honiglecken." Früher hatten die Menschen mehr Zeit. Da gab es ja nicht viel. Kein Urlaubfahren, kein Reisen, keine Hobbys. Und da waren die Leute mehr bereit für eine doch so schwere und aufwendige Arbeit.

Früher wurden auch sehr gerne Kinder mitgenommen zum Goldsuchen. Sie besitzen ein ganz feines Gespür für die Mineralien. Das erlebt auch Toni immer wieder. "Kinder haben für das Außergewöhnliche der Steine ein ganz anderes Empfinden als die Erwachsenen. Die Kinder finden die unglaublichsten Schätze."