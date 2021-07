Der Kick für Groß und Klein

Egal, ob drinnen oder draußen: Kinder mögen klettern. Vor allem jetzt in den Ferien habt ihr Zeit dafür. Und am besten nehmt ihr dabei eure Eltern mit.

Irgendwann habt ihr vielleicht schon einmal das Wort "Adrenalin" gehört. Das ist ein Stoff, den wir Menschen in unserem Körper erzeugen, wenn wir etwas Aufregendes oder sogar etwas Gefährliches erleben: Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Augen sehen schärfer, die Lungen nehmen mehr Luft auf. Kurzum: Wir sind bereit für Action und große Taten. Die Erwachsenen sagen daher oftmals "Adrenalin-Kick".

Und so etwas lässt sich gerade beim Klettern erleben. Aufregend ist es ja schon, sich steile Felsen emporzuhanteln. Vor allem als Familienabenteuer. Das schweißt zusammen.

Dabei dürft ihr zwei Dinge nicht vergessen. Erstens: Sicherheit steht an erster Stelle. Zweitens: Wir fangen mit einfachen Klettertouren an. In Österreich gibt es eine Vielzahl sogenannter Kinderklettersteige (im Internet findet ihr sie). Auch der Alpenverein hat da einiges zu bieten. Dort könnt ihr unter Anleitung erfahrener Kletterexperten erste Erfahrungen machen. Die Ausrüstung (Gurt, Helm) kann man meist ausleihen.

Ein Klettersteig für Anfänger ist ein über einer Felswand verankertes Stahlseil. Euer Klettergurt hat zwei Karabiner (Haken mit Schnappverschluss). Diese hängt ihr in das Stahlseil ein. Und mit beiden Händen am Stahlseil kann es auch schon losgehen.

Bald werdet ihr merken: Dieses Klettern ist ziemlich spannend. Das Greifen, das Steigen, das kratzende Geräusch eurer Schuhe, wenn sie am Felsen sicheren Halt suchen - und die Riesenfreude, wenn ihr die Abschnitte des Klettersteigs nach und nach bezwungen habt. Mit jedem Meter nach oben werdet ihr sicherer.

Eine andere Möglichkeit des Kletterns bieten die Hochseilgärten. Dort klettert ihr über Seilleitern Bäume hinauf. Über Seilbrücken und wackelige Balken hantelt ihr euch an Stahlseilen eingehängt von Baum zu Baum weiter. Manche von euch werden dort schon gewesen sein.

Kinderklettersteige haben aber oft mehr zu bieten als das Klettern selbst. Bei so manchen könnt ihr zum Schluss mit einem Flying Fox zu Tal sausen. Und spätestens dann weiß jeder von euch, was die Erwachsenen mit "Adrenalin-Kick" so meinen.

Bei aller Vorsicht: Klettern ist Sport und Unfälle passieren. Hermann Spiegl ist Landesleiter der Bergrettung Tirol. Er erklärt, was man bei einem Unfall tun kann: Zuerst ist die verletzte Person zu sichern, um nicht abzustürzen. Vor allem sollte der Verletzte vor Kälte geschützt werden, weil im Falle einer Verwundung der Körper schnell auskühlt. Auch ist es wichtig, eine Stelle zu suchen, an der eine möglichst schmerzfreie Lagerung möglich ist. Es sollte immer jemand beim Verletzten bleiben. Setzt gleichzeitig den Notruf ab - die Nummer ist 140, ohne Vorwahl. Auf die Fragen der Rettungsleitstelle sollt ihr ruhig und genau antworten. Euer Mobiltelefon muss immer griffbereit sein, um im Fall von Nachfragen der Einsatzkräfte Auskunft geben zu können.