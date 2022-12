Der Sohn des Krampus

Nächste Woche kommt der Nikolaus. Meist hat er den Krampus im Schlepptau. Manchmal steckt unter der Maske ein Kind.

Ja, gruselig ist der Krampus schon. Aber auch faszinierend. Der zehnjährige Adrien aus Henndorf am Wallersee hat diese Faszination hautnah erlebt. Sein Papa war jahrelang Mitglied einer Krampusgruppe. "Das fand ich immer sehr cool", sagt Adrien. Als Schulanfänger durfte er zum ersten Mal selbst bei den "Hammermühl Teifin" als kleiner Krampus auftreten. Und das in voller Montur: "Die Mäntel sind aus Schaf- oder Ziegenfell oder aus Leder", erklärt Adrien. Sein Fell hat ihm der Papa auf einer speziellen Maschine zurechtgenäht. "Das Gewand wiegt viel und jucken tut es auch ordentlich." Was hat man da eigentlich drunter an? Kann man ja den Krampus sonst nicht fragen … "Ein langes Shirt und eine Strumpfhose", löst Adrien das Geheimnis. Aber das wichtigste ist natürlich die Krampusmaske: "Die muss perfekt auf deinen Kopf angepasst werden. Ich hab mich für ein rotes Gesicht und zwei gedrehte Hörner entschieden." Dann braucht die Larve noch Schlitze für die Augen. "Man kann zwar nur schlecht hinaussehen, aber daran gewöhnt man sich."

Mit ihrem lauten Gebimmel sind die Krampusse meist schon von Weitem zu hören. Die großen Schellen, die die Erwachsenen tragen, wären ein wenig zu schwer für ein Kind. "Ich habe stattdessen Glocken. Die machen trotzdem gut Lärm." Ob Jucken oder schwere Last - es ist jede Mühe wert, bei so einem Erlebnis dabei zu sein: "Ich war der einzige kleine Krampus in der Gruppe und bin mit den Erwachsenen bei vielen großen Krampusläufen mitgegangen." Bei so einem Krampuslauf stehen links und rechts die Zuschauer und in der Mitte laufen die Kramperl. Die dürfen dann auch schon mal die Rute benutzen. "Auch ich hatte eine Rute. Wenn man die draufbekommt, das kann ziemlich wehtun. " Ein Jugendlicher sagte einmal über Adrien: "Der Kleine kann ja sicher gar nichts." Da hat sich der Bub aber ordentlich getäuscht.

Es sei schon cool, dass man bedrohlich und wild sein könne. Aber es mache echt auch Spaß, wenn man Kindern die Angst nehmen und ihnen was schenken könne. Da ist der "kleine Krampus" auch ganz lieb, sagt nur "hallo" oder reibt sanft über die Haube. "Und einmal habe ich sogar nach dem Lauf meine Rute hergeschenkt."