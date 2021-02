Der Urururgroßvater der Cowboys

Buffalo Bill war quasi der Mann, der den Wilden Westen erfunden hat. Vor 175 Jahren wurde der berühmte Cowboy geboren.

Buffalo Bill - dieser Name steht heute für den Wilden Westen oder genauer gesagt für das, was wir Europäer uns darunter vorstellen. Buffalo Bill wurde als William Frederick Cody am 26. Februar 1846 in Amerika geboren. Und zwar in Le Claire im Bundesstaat Iowa. Der kleine William Frederick bekam schon früh die Härte des Wilden Westens zu spüren. Denn sein Vater Isaac war ein aktiver Gegner der Sklaverei. Und diese Einstellung fanden damals nicht alle toll. Somit bekam die Familie immer wieder viel Ärger und auch Drohungen. Was sonst so über den jungen William Frederick zu lesen ist, das sollte man nicht alles glauben, sagt der Buffalo-Bill-Experte Louis S. Warren. Denn vieles sei einfach frei erfunden. Wahr sei aber, dass Buffalo Bill schon in frühen Jahren gegen Indianer kämpfte und etliche Bisons schoss. Er versuchte sich als Goldsucher, als Wagenlenker und als reitender Postzusteller. 1866 heiratete er Louisa Frederici, mit der er vier Kinder hatte. Zu der Zeit lernte er den Journalisten Ned Buntline kennen. Dieser Autor war es, der Buffalo Bill in seinen Geschichten zu der lebenden Legende aufbaute, die viele heute kennen. 1883 erfand Cody eine Show, nämlich die "Buffalo Bill's Wild West Show". Mit der tourte er mehrfach durch die USA und Europa und zeigte so den Menschen seinen Wilden Westen.

Viele der Zuschauer, die damals die Show "Buffalo Bill's Wild West" besuchten, waren tief beeindruckt von dem, was sie da erlebt hatten. Zeitzeugen überschlugen sich geradezu mit ihren Lobpreisungen. Kein Wunder, rückte der Westmann doch gleich mit Hunderten Darstellern an, unter ihnen echte Indianer wie der berühmte Häuptling Sitting Bull, gestandene Cowboys, hervorragende Kunstschützen und unzählige Pferde sowie mehrere Bisons. Mit seiner Show prägte William Frederick Cody das Bild vom Wilden Westen über viele Generationen hinaus bis zum heutigen Tage, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Ja, man könnte sogar sagen: Er hat den Wilden Westen erst erfunden.

Büffel hat William Frederick Cody übrigens nie gejagt, sondern Bisons, genauer gesagt: Amerikanische Bisons. Im Englischen nennt sich der Bison schlicht und einfach "buffalo", was uns im Deutschen aber auf die falsche Fährte bringt und ihn hierzulande auch als "Indianerbüffel" bekannt gemacht hat. Den Spitznamen Buffalo Bill bekam Cody durch einen seiner frühen Jobs. Als die Eisenbahngesellschaft Kansas Pacific Railway eine neue Strecke mitten durch die Prärie verlegte, versorgte er die Arbeiter nämlich mit Bisonfleisch. Bei den Mengen, die er herbeischaffte, war er bald als der Buffalo Bill bekannt. Seinen eigenen Angaben nach schoss er etwa 4000 bis 5000 Stück pro Jahr. Immer wieder prahlte er damit, nur zwölf Schüsse für ganze elf Tiere zu benötigen, und das, obwohl er sie vom Pferderücken aus schoss und nicht, wie spätere Jäger es machten, aus der fahrenden Eisenbahn heraus. Mit anderen Worten: Er war einer derjenigen, die den Amerikanischen Bison um Haaresbreite ausgerottet hätten. Heute gibt es wieder Zehntausende dieser imposanten Tiere.

Am 10. Jänner 1917 starb William Frederick Cody alias Buffalo Bill in Denver im Beisein seiner Familie.