Der Waller ist der größte Bandit im See

Es heißt ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. In unserer heutigen Geschichte ist es der frühe Angler, der den Raubfisch fängt.

Um 5.30 Uhr ist Stefan Huber mit seinem Boot schon unterwegs. Stefan ist 63 Jahre alt und er ist einer der Fischer am Obertrumer See in Salzburg. Er zieht seine Netze aus dem Wasser, sieht nach, ob er etwas gefangen hat, und wirft sie dann wieder aus. Und womit lockt man die besten Fische? "Beim Netz gibt es ja gar keinen Köder", erklärt Stefan. "Beim Angeln kommt es darauf an, welchen Fisch man fangen möchte." Der Karpfen liebt spezielle Brotkugeln, dem Zander schmecken kleine Fischstückchen, und den allergrößten Räuber in unseren heimischen Seen, den Wels - auch Waller genannt -, den fängt man am besten mit einem Kunstköder. "Es wurden im Obertrumer See schon Waller gefangen, die gut 50 Kilo hatten", erzählt Stefan. "Aber es sind sicher Exemplare im See, die bis zu hundert Kilo wiegen. Das wissen wir. Weil wir oft in unseren Fischernetzen Risse haben, wo der Waller einfach durchgeschwommen ist." Stellt euch vor, diese Löcher sind so groß, da könnte man locker mit einem Boot durchfahren.

Ein Waller kann über hundert Jahre alt werden und er hört sein ganzes Leben lang nie auf zu wachsen. Er frisst gerne andere Fische, aber auch Enten, Haubentaucher und Blesshühner sind für ihn wahre Leckerbissen. "Ich selbst habe schon öfters Waller gefangen", erzählt Stefan. Die bringt er dann in ein großes Becken, und da konnte er Folgendes beobachten: "Nach einem Tag spucken die Waller dann Federn und Schwimmpratzerl der Enten und Vögel aus. Die können sie nämlich nicht verdauen." Klingt ein wenig gruselig, findet ihr nicht?

Der Waller hat klitzekleine Augen und sieht fast nichts. "Aber er hat vier lange Barthaare, mit denen er die Bewegungen der Enten und Fische im Wasser spürt", erklärt Stefan. Waller gibt es in ganz Europa. Bis zu drei Meter können manche Arten lang werden. "In Italien, beispielsweise im Po-Delta, da bringen diese Riesen schon mal über 200 Kilo auf die Waage." Was für Giganten. "Wenn ich auf den Waller gehe, dann brauche ich eine richtig starke Angel und einen massiven Haken. Ich fische diese Räuber immer mit einer geflochtenen Schnur", verrät Stefan. Leicht macht es ein Waller dem Fischer nicht, er kämpft gewaltig. Bis zu drei Stunden kann das dauern, bis man den Kerl aus dem Wasser gezogen hat. Einmal hätte beinahe der Fisch gewonnen: "Mein Sohn und mein Schwiegersohn waren damals mit auf dem Boot. Als wir gemeinsam auf einer Seite des Schiffs versucht haben, den Waller an Bord zu ziehen, da ist das Boot gekippt und wir sind alle ins Wasser gefallen." Und war der Fisch dann weg? "Nein, den hatte ich noch am Haken und wir haben ihn schlussendlich rausgebracht."

Stefans allergrößter Waller wog übrigens 83 Kilo und war 2,35 Meter lang. Er hat ihn einst aus dem großen Fluss Po in Italien gefischt.