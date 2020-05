Di-Da-Domino - so könnt ihr es selbst basteln

Schätze aus Stein. Für alle Kieselsammler und Felsenklauber unter euch kommt hier ein Spiel, das ihr aus euren Schätzen basteln könntet.

Die einen sammeln ausschließlich glatte, flache Kiesel, die so schön übers Wasser springen - und lassen alle anderen links liegen.

Andere bevorzugen die kleinen, kantigen Steine, die so schön glitzern. Und manche haben schon so viele Brocken gesammelt, dass sie damit einen ganzen Steingarten anlegen könnten.

Ob am Fluss, am See oder vielleicht auch bald wieder am Strand - überall sind diese Schätze zu finden. Für unser Dominospiel braucht ihr 28 Steine. Diese sollten möglichst gleich groß und von ähnlicher Farbe sein. Weiters benötigt werden Stifte, die gut deckend auf den Steinen malen. Und dazu Klarlack, um die Farben zu

fixieren.

Zuerst wascht und trocknet ihr die Steine, dann zieht ihr auf jedem in der Mitte eine Trennlinie. Nun geht es ans Anmalen. Auf dem Bild seht ihr die richtige Anordnung bzw. Kombination. Wir haben Acryllack verwendet und uns einfach für sieben verschiedene Farben (inklusive freier Fläche) entschieden. Ihr könnt euer Domino aber auch unter ein Motto stellen und sieben verschiedene Motive wählen. Meerdominosteine würden dann Symbole tragen wie

Fische, Boote, Kraken oder Anker, auf dem Walddomino wären dann Bäume, Blumen, Schwammerl oder Hasen zu sehen - wichtig ist, dass die Aufteilung stimmt.

Wählt ihr die Variante mit den Symbolen, ist es hilfreich, vorher alles mit einem Bleistift vorzumalen. Ist abschließend eine Schicht Klarlack aufgepinselt und alles trocken, kann das Spiel beginnen. Anfangs wird ein Stein gezogen und in die Mitte gelegt. Jeder Spieler erhält sieben Steine (bei vier Mitspielern zieht jeder nur sechs).

Nun müsst ihr abwechselnd einen Stein an den anderen legen - die Farben der angrenzenden Steine sollten gleich sein - Rot grenzt an Rot, oder wenn ihr Symbole gemalt habt, eben etwa Sonne an Sonne. Man kann die Steine gerade oder auch seitlich anlegen - so entstehen immer neue Wege. Ist das mit euren Steinen nicht möglich, müsst ihr so lange ziehen, bis ihr legen könnt. Aussetzen geht nicht. Wer zuerst alle seine Steine angebracht hat, ist der Gewinner.