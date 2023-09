Die drei vielleicht verrücktesten Schulen der Welt

Deutsch, Turnen, Mathe stehen hierzulande wieder auf dem Stundenplan. Wie wäre es einmal mit Rentierkuscheln, Elfensprache und Kampfkunst?

Wir stellen euch drei Schulen vor, in denen der Lehrplan wunderliche Fächer enthält.



So werde ich ein echter Santa Claus

Wie man das Volumen eines Zylinders berechnet, das muss der Weihnachtsmann wohl nicht wissen. Dafür aber, wie man einen Schlitten fährt, mit Rentieren ordentlich umgeht, seinen Bart optimal pflegt oder was einen guten Geschichtenerzähler ausmacht. Das und noch viel mehr lernen Erwachsene in der Charles W. Howard Santa Claus School im US-Bundesstaat Michigan. Der Andrang für die jährlichen Kurse ist groß. Die meisten Teilnehmer sind ältere Herren, viele haben sich einen langen, weißen Bart wachsen lassen. Es gibt aber auch Weihnachtsfrauen, die dort erfahren, welches Spielzeug gerade besonders angesagt ist oder in welcher Stimmlage das "Ho-ho-ho" am authentischsten klingt.

Hier geht es zum Elfendiplom

Mehr als die Hälfte der Menschen, die in Island leben, glauben an Elfen und andere verborgene Wesen. Kein Wunder also, dass es in der Hauptstadt Reykjavík eine echte Elfenschule (auf Isländisch: Álfaskólinn) gibt. Gelernt wird alles, was es über Elfen und versteckte Wesen zu wissen gibt. Ebenfalls auf dem Stundenplan: Einführungen über Zwerge, Feen, Gnome, Trolle, mythische Wesen und Naturgeister. Die Schüler lernen, wie diese Wesen aussehen und leben. Auf Exkursionen suchen die Schüler dann in unscheinbaren Hügeln und unter Steinen die Behausungen der verborgenen Wesen.



Ausbildung zum Gladiator

Nein, man muss nicht ins antike Rom reisen, um ein echter Gladiator zu werden. Auch im heutigen Rom kann man sich dazu ausbilden lassen. Nämlich in der "Scuola Gladiatori Roma". Ausgestattet werden die Teilnehmer mit authentischen Waffen der damaligen Zeit, der traditionellen Tunika, einem Gürtel und Lederhandschuhen. Man erfährt, wie es war, ein Gladiator zu sein, wie sie lebten, was sie aßen. Die Mitglieder der historischen Gruppe von Rom zeigen den Schülern echte Gladiator-Kampftechniken.