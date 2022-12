Die gehen unter die Haut

Große Sportstars und kleine Sportsternchen eint eines: Viele von ihnen tragen Tätowierungen. Die Tattoos haben eine lange Geschichte.

In der Sprache der Bewohner der Südseeinsel Tahiti bedeutet das Wort "tatau" so viel wie Zeichen. Und nicht nur dort lassen sich Menschen bis heute ein "tatau" in die Haut stechen. Ja, richtig: stechen. Moderne Tätowiergeräte sehen oft wie dicke Füllfedern aus. Ein Elektromotor treibt eine dünne Nadel an. Diese dringt in die Haut ein und bringt dort gleichzeitig die Farbe aus. Autsch. Aber mittlerweile hat jeder vierte Mensch in Österreich eine Tätowierung. Auffällig sind diese Verzierungen vor allem bei Sportlerinnen und Sportlern im Fußball, bei der Leichtathletik oder beim Schwimmen. Dort also, wo man etwa kurzärmelige Trikots trägt.

Marko Arnautovic ist einer der bekanntesten Fußballer Österreichs. Er trägt viele Tätowierungen. Marko hat dazu einmal gesagt: "Ich mag Tattoos, trage sie gern. Auf dem linken Arm nehme ich Bezug auf Gott." Und dort steht in der Sprache seines aus Serbien stammenden Vaters: "bog da me cuva" (Gott beschütze mich).

Wie Marko tragen viele Menschen religiöse Sprüche oder Zeichen auf ihrer Haut. Aber es gibt auch manche, die sich ziemlich verrückte Sachen tätowieren lassen. Auch im Sport. Ein spanischer Fußballprofi namens Alberto Moreno vom Erstligisten Villarreal trägt auf seinem rechten Oberschenkel das Porträt eines Schimpansen mit Kopfhörer, Brille und Pistole (!). Bei dem Team CA Independiente in Argentinien spielt der Tormann Sebastián Sosa. Dem fielen die Haare aus, den kompletten kahlen Kopf ziert nun das Bild eines Löwen.

Vielleicht hast du dir schon einmal ein Tattoo mit einem Abziehbild gemacht. Das lässt sich ganz einfach wieder abwaschen. Ein echtes ist in Österreich frühestens mit 16 Jahren erlaubt. Und dafür brauchst du die Zustimmung eines Elternteils. Erst mit 18 darfst du das selbst entscheiden. Und auch dann: Ein Tattoo, das dir nicht mehr gefällt, ist nur schwierig und sehr teuer entfernbar. Und manche Menschen haben ohnehin sehr empfindliche Haut, das Stechen und die Farbe kann gesundheitliche Probleme auslösen. Also: vorher gut überlegen. Egal wie cool Tattoos im ersten Moment aussehen mögen.