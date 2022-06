Die kleinen Großen

Bienen, Fliegen, Marienkäfer, Schmetterlinge, Ameisen und Gelsen. Alles Spitzenkräfte. Leider ist das Gebrumme und Gesumme gar nicht mehr so groß.

Dummerweise werden die Insekten bei uns immer weniger. Schuld daran ist hauptsächlich der Mensch. Christine Pühringer vom Naturschutzbund erklärt das so: "Insekten brauchen Blüten und Blumen und die gehen immer mehr verloren." Sie finden also nichts mehr zu fressen und haben auch keinen Platz, wo sie ihre Nester bauen oder überwintern können. "Die Insekten, die wir sehen, das ist ja nur ein Stadium. Manche leben vorher schon jahrelang als Larven im Boden oder in Stängeln." Wenn Bauern Gift sprühen, um Unkraut zu vernichten, vergiften sie dabei natürlich auch Käfer, Bienen, Schmetterlinge.

Insekten brauchen wir zuallererst dafür, dass sie auf ihrer Suche nach Nahrung den Blütenstaub von einer Blüte zur nächsten tragen. So bestäuben sie die Pflanzen, die dadurch dann Früchte tragen. Äpfel, Kirschen, Kürbisse - gibt es ohne Insekten nicht. Das Bestäuben kann kompliziert sein. Pflanzen mit langen, dünnen Blüten können nur von Spezialisten mit langem dünnen Saugrüssel bestäubt werden. So einen hat beispielsweise der Schmetterling.

Wir benötigen also viele verschiedene Arten von Insekten. In Österreich gibt es etwa 75.600 Tier-, Pflanzen und Pilzarten. Über die Hälfte davon sind Insekten.

Was spitze ist: Insekten futtern Schädlinge. So fressen Marienkäfer sehr gerne Blattläuse. Und Insekten sind selbst Leckerbissen für andere Artgenossen oder Vögel. Außerdem helfen sie, dass unsere Wälder gesund bleiben. Spezielle Käfer und Larven fressen Laub und Tannennadeln und somit wird daraus fruchtbare Erde. Was können wir konkret für unsere Insekten tun? "Biologische Produkte kaufen", sagt Christine. Weil bei deren Anbau kein Gift eingesetzt wird. Oder auf dem Balkon Küchenkräuter blühen lassen. Blühender Schnittlauch, Rosmarin oder Basilikum sind feine Nahrung für Bienen und Schmetterlinge. Das Gute: Es sieht auch noch schön aus. "Außerdem könnte man abwechselnd nur jeweils den halben Garten mähen. So haben die Tiere immer eine Seite, auf die sie flüchten. Oder man mäht einen Teil der Wiese gar nicht und lässt ihn immer für die Insekten stehen."