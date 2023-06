Die Königin des Gartens

Ob gut verpackt im Kuchen, als Frühstücks-Marmelade oder einfach pur. Die Erdbeere ist eine der beliebtesten Früchte.

Fragt man einen Botaniker, also einen experten der Pflanzenkunde, so gehören die Erdbeeren eigentlich gar nicht zu den Beeren. Sondern zu den "Sammelnussfrüchten". Die kleinen gelblichen oder grünlichen Punkte auf den Erdbeeren sind nämlich Nüsschen. Aber so genau nehmen wir es jetzt nicht. Das haben die Steinzeitmenschen bestimmt auch nicht. Die kannten nämlich schon Walderdbeeren und haben die garantiert auch so gerne genascht wie wir. Nur waren die Beeren damals viel kleiner als die, die wir heute kaufen oder pflücken. Und so groß, wie die schwerste Erdbeere der Welt waren sie bei Weitem nicht. Die schaffte es nämlich vergangenes Jahr sogar ins Guinness Buch der Rekorde: fast 300 Gramm wog sie. Das ist etwa fünfmal so viel wie eine normale durchschnittliche Erdbeere. Ein Bauer aus Israel hatte diesen Brummer auf seinem Feld.

Erdbeeren lieben die Sonne, sie mögen es warm. Darum wachsen sie bei uns nur im Sommer im Freien. Aber warum kann ich dann auch im Winter im Supermarkt die Erdbeeren kaufen? Das ist so, weil die dann aus wärmeren Ländern, wie beispielsweise Spanien, eingeführt werden. Um die gigantischen Felder, auf denen die Erdbeeren wachsen, zu gießen, wird sehr sehr viel Wasser benötigt. Einige Erdbeerbauern pumpen deshalb Grundwasser aus der Umgebung ab, was den Lebensraum von vielen Tier- und Pflanzenarten austrocknet. Deshalb ist es einfach gut, wenn wir Erdbeeren dann essen, wenn sie wirklich bei uns Saison haben. Weiterere Vorteile: "Weil die österreichischen Erdbeeren reif geerntet und nur kurz gelagert werden, enthalten sie besonders viele Vitamine. Der kurze Transport verbraucht außerdem weniger Treibstoff. Auch die Energie für die Kühlung unterwegs wird gespart. Das alles ist gut für das Klima - und schmecken tun sie auch", erklärt Maria Fanninger vom Verein Land schafft Leben.

Die Erdbeere wird "Königin des Gartens" genannt. Etwa dreieinhalb Kilo davon isst jeder Österreicher im Jahr. Ein Glück, dass gerade Erdbeer-Hochsaison ist!