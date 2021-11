Die Welt baut einen Stall

Zu Adventbeginn stellen Familien auf der ganzen Erde Krippen auf. Statt Ochs und Esel besuchen auch ein Alpaka oder ein Fisch das Jesuskind.

Krippen erinnern uns an die Geschichte der Heiligen Nacht, sie stellen die Geburt Jesu Christi dar, mit Maria und Josef. Ochs und Esel dürfen nicht fehlen, oft sind Engel, Hirten und die Heiligen Drei Könige dabei.

Auf der ganzen Welt stellen die Menschen Krippen auf. Heinrich Wagner, Pfarrer von St. Elisabeth, hat einen Teil dieser Welt nach Salzburg in die Bibelwelt geholt. "Ich habe einen Krippensammler kennengelernt. Der hat 700 Krippen. Die 120 schönsten haben wir uns ausgeborgt."

Bei uns ist es ja Tradition, dass eine ganze Landschaft dargestellt wird. "Im Rest der Welt wird dieses Drumherum selten gebildet. Meist sieht man nur Maria, Josef, das Jesuskind und die Tiere." Die sind besonders spannend: "Man sieht, welche Tiere im jeweiligen Land wichtig sind", erzählt Heinrich Wagner. "Die Menschen haben nicht einfach den Ochsen und den Esel hingestellt, weil sie das so erzählt bekommen haben." In Nepal besucht ein Yak (Rind) das Jesuskind. Im Amazonasgebiet sind die Fische bedeutend und kommen auf Besuch. Bei anderen sieht man ein Hängebauchschwein, eine Schildkröte oder einen Panther. Auf der unteren Krippe auf dieser Seite könnt ihr vielleicht das Alpaka entdecken. Dieses Kunstwerk stammt aus Peru. Von dort kommt auch die Kastenkrippe, die ihr darüber seht. Bei der Krippe aus den Philippinen wurde weniger Farbe verwendet. Könnt ihr auf dem Foto die Röcke erkennen? Die sind aus Ananasfasern. Die verschiedenen Materialien sind immer typisch für das jeweilige Land. Es gibt Futterkrippen aus Nussschalen, Engel aus Blechdosen, Maria und Josef aus Altpapier. Die kleinsten Figuren sind drei Millimeter hoch und die größten messen einen Meter. "Was mich fasziniert, ist die Fantasie, mit der die Menschen etwas ausdrücken. Nämlich mit dem, was sie haben und was ihnen wichtig ist."

Bis Ende Jänner sind die Krippen in der Bibelwelt Salzburg ausgestellt.

Aktuelle Infos: www.bibelwelt.at