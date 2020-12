Diese Krampusköpfe sind zum Fürchten schön

Siegi Sendlhofer aus Bad Gastein schnitzt seit 28 Jahren Krampusköpfe. Mit "einfach so drauflosschnitzen" geht da gar nichts.

Heute und morgen, da geht normalerweise der Krampus um. Speziell im Gasteiner Tal, im Salzburger Pongau, ist das ein uralter Brauch, viele Passen sind jedes Jahr am 5. und 6. Dezember unterwegs. Zu einer "Pass" gehören: ein Engerl, ein Kerbler (Korbträger), der Nikolaus und natürlich die Krampusse. Einige dieser Krampusse tragen sicher eine Maske, die Siegi Sendlhofer geschnitzt hat. "Ich war 15 Jahre alt, als ich meinen ersten Kopf gefertigt habe", erzählt der heute 43-Jährige. Er hat sich dieses Handwerk selbst beigebracht. Mittlerweile gibt es sogar schon Schnitzschulen, die spezielle Kurse fürs Krampusmaskenschnitzen anbieten.

Zuerst braucht man ein Stück gutes Holz - Zirbe eignet sich besonders, weil ihr Holz weich ist. Wenn Siegi dieses Holz zur Hand nimmt, dann hat er schon ein Bild im Kopf, denn: "Einfach so drauflosschnitzen, das wird nix!" Ein wenig hier wegschnitzen, ein paar Teile dort abtrennen - so formen sich nach und nach grobe Gesichtszüge: eine Nase, Augen, der Mund, spitze Zähne, eine herausgestreckte Zunge.

Nächste Schritte: Die Maske wird hinten ausgehöhlt und oben kommen verschichtete Platten darauf, an denen die Hörner mit einem Holzzapfen befestigt werden. Aber vorher muss alles noch schön glatt geschliffen und bemalt werden. Und welche Hörner bekommt der Krampus? "Drei Tiere sollten vertreten sein", erzählt Siegi. Also beispielsweise zwei Paar vom Ziegenbock und dazu ein Paar vom Schafbock oder vom Widder. Dann fehlt nur noch ein Fell - Ziegenhaar und Schafwolle stehen zur Auswahl. Zum Schluss wird der Schädel innen ausgepolstert. Sieben bis 15 Kilo kann so ein Krampuskopf am Schluss wiegen.

In jeder Maske, die Siegi je geschnitzt hat, steckt eine Persönlichkeit drin. "Die Menschen, die einen Krampuskopf tragen, die werden zwei Tage lang ein wenig anders … es ist eine mystische Sache", beschreibt es der Künstler.

Der Krampus bringt das Gute und das Böse, er soll in kurzer Zeit entscheiden, wem muss er die Leviten lesen und wem nicht. "Kinder bekommen über das Jahr gesehen heutzutage alles, was sie wollen. Aber wenn der Krampus kommt, dann glaube ich, dass sie darüber nachdenken, ob sie brav waren und was alles passiert ist." Diese Begegnung mit dem Krampus regt zum Nachdenken an und: "Das macht der Krampus sehr, sehr gut", sagt Siegi mit Augenzwinkern. Zu viel Angst sei schlecht, Respekt und ein wenig Ehrfurcht seien besser.

Das Besondere an den Gasteiner Masken beschreibt der Schnitzmeister so: "Sie sind zwar furchterregend, aber keine Zombie-Fratzen. Da fällt kein Auge heraus, es tritt kein Blut aus. Sie sind einfach, grob geschnitzt, aber das ist noch Brauchtum, alles andere ist überbedrohlich."

Schön ist es, wenn Nikolaus, Engerl und Krampus die großen Gefühle bei den Kindern auslösen. "Von Tränen, Lächeln und Angst haben bis Spaß haben und ehrfürchtig sein ist alles dabei." Auch wenn wir alle wissen, dass es Menschen sind, die sich verkleiden, so bleibt doch immer das Mystische, der Glaube an das Magische und ein wenig Ungewissheit, ob nicht vielleicht doch der echte Krampus unter der Maske steckt.