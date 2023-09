Eher Hokuspokus

Gerade im Internet werden viele übersinnliche Dienste beworben. Einige dieser esoterischen Angebote solltet ihr besser meiden.

Übersinnliches ist zurzeit sehr beliebt. Von Liebeszauber über angebliche Heilkünste bis hin zu Wahrsagerei - unterschiedlichste Dienste werden angeboten. Aber wenn man kein Experte ist, ist es manchmal schwierig, seriöse Angebote - also solche, denen man vertrauen kann - von unseriösen zu unterscheiden. In manchen Fällen können die beworbenen Dinge sogar riskant sein - zum Beispiel, wenn es um die Heilung von schweren Krankheiten wie Krebs geht. Oder um Liebesdinge. Manche glauben tatsächlich, dass sogenannte Hexen ihre kaputte Beziehung durch Zauberei wieder in Ordnung bringen können. Laut Umfragen glaubt jeder vierte Deutsche an Wunderheiler und jeder dritte glaubt teilweise an Horoskope.

Eine Sache, die viele Experten kritisch sehen, ist das Handauflegen. In der Bibel steht etwa, dass schon Jesus Menschen durch Handauflegen heilte. Heute ist das Handauflegen immer noch ein Weg, den manche Menschen wählen, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr sehen. Vielleicht waren sie schon bei etlichen Ärzten, haben verschiedene Medikamente ausprobiert und konnten trotzdem keine Heilung finden. Solche Menschen können verzweifelt sein. Da sind sie ein leichtes Opfer für Leute, die fragwürdige Methoden anbieten. Die klingen dann oft schon eher wie Hokuspokus. Insgesamt ist es schwierig, genau zu sagen, welcher Esoteriker ungefährlich oder hilfreich ist und welcher nicht. Eine exakte Erklärung, was Esoterik ist, gibt es nicht, vieles verschwimmt. Der Wortursprung von Esoterik lautet auf alle Fälle "verborgenes Wissen". Wissen also, das nur bestimmten Experten zugänglich ist. Dieses Wissen hat sich gerade durch das Internet stark verbreitet und natürlich auch verändert. Gefährlich wird es an der Stelle, an der Menschen manipuliert werden, finanziell ausgebeutet werden oder in ihrer Entwicklung behindert werden. Der gesunde Menschenverstand ist eine große Hilfe. Seid kritisch und hinterfragt die Angebote, ob sie funktionieren können, und vor allem: Redet und diskutiert darüber mit Familie oder Freunden.