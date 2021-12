Ein ganzes Skidorf in der Halle

In Landgraaf in den Niederlanden gibt es garantiert Weiße Weihnachten. Denn dort steht das größte Indoor-Skidorf Europas.

Die Ski sind gewachst, die Kanten geschliffen - wir sind bereit fürs Skifahren. Die Menschen im niederländischen Landgraaf müssen nicht einmal auf den Winter warten, wenn sie die Piste hinunterwedeln wollen. In Landgraaf, nahe der deutsch-niederländischen Grenze, steht nämlich die größte Skihalle der Welt. Und die schafft einige Rekorde: Unter ihrem Dach befinden sich die größte Indoor-Piste der Welt, überhaupt die längste Ski-Abfahrt in den Niederlanden und weltweit die einzige FIS-Rennstrecke, die sich in einem Innenraum befindet. Alles in allem gibt es in der Halle fünf verschiedene Pisten mit einer Gesamtfläche von 35.000 m². Es gibt insgesamt acht Lifte und sogar einen 6er-Sessellift. Besonders Spaß macht der Funpark, bei dem die Skifahrer etliche Hindernisse überwinden können.

Egal ob es draußen regnet, stürmt, oder eine Affenhitze hat: die Menschen in der Halle können an 365 Tagen im Jahr stets bei minus fünf Grad skifahren. Jeden Tag produzieren die Schneekanonen genügend Neuschnee. Und der fällt auf einen echten Untergrund. Die Halle wurde nämlich über einem natürlichen Abhang gebaut. Die Bedingungen in der SnowWorld sind auch für die Profis optimal. Deshalb trainieren die Ski-stars auch manchmal hier im Sommer.

Es gibt eine Ski- und Snowboardschule, ein Hotel, verschiedene Restaurants und mitten auf der Piste steht sogar eine echte Berghütte. Irgendwie ist die Vorstellung schon ein wenig komisch, oder? Eine Berghütte in einer Halle…

Und was ist mit der Nachhaltigkeit bei so einer Anlage. Ist ja nicht gerade umweltschonend, wenn man das ganze Jahr über die Halle runterkühlen muss. Die SnowWorld versucht schon auch auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu achten. Bei der Kühlung der Halle entsteht eine restwärme. Und diese restwärme wird genutzt um das Hotel zu heizen, das zur Anlage dazu gehört. Angeblich wird somit pro Besucher weniger Energie verbraucht als bei einem Schwimmbad. Wenn ihr noch ein wenig mehr über die SnowWorld lesen wollt, besucht doch einfach die Homepage: www.snowworld.com/landgraaf/de