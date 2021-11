Einsatzkraft auf vier Hufen

Klar, beim Bundesheer gibt es Soldaten, Panzer, Lkw und Hubschrauber. Aber habt ihr schon einmal etwas von den Tragtieren gehört?

Wenn Soldaten mit Fahrzeugen oder Hubschraubern nicht an ihr Ziel gebracht werden können, müssen sie zu Fuß los. Dann kommen sie zum Einsatz, die 40 Haflinger und Esel des Bundesheers. Sie helfen den Soldaten beim Tragen von Last, sei es Essen, Wasser oder Ausrüstung. Haflinger können bis zu 100 Kilogramm schultern, Esel 80 Kilogramm. Mit Haflingern können auch einzelne Soldaten, wie etwa Funker, reitend zum Einsatzort gebracht werden. Außerdem sind die Pferde in der Lage, Holzstämme und Karretten, Universaltragen auf Rädern, zu ziehen.

Oberstleutnant Josef Hager, Kommandant des Tragtierzentrums Hochfilzen, weiß um den Vorteil der Haflinger und Esel: "Sie sind geräuscharm, genügsam und von der Witterung unabhängig." Die Vierbeiner sind trittsicher, auch in schwierigem Gelände. Sie eignen sich daher für Märsche im Gebirge, wo sie zu jeder Jahreszeit regelmäßig unterwegs sind.

Im Tragtierzentrum leben 40 Einsatztiere, 20 weitere werden großgezogen und ausgebildet. "Wir züchten nicht selbst. Wir kaufen die Tiere als Junghengste im Alter zwischen einem halben und einem Jahr", erklärt Hager. Die Aufzuchtstation vergleicht er mit einem Kindergarten. Die bis zu drei Jahre alten Tiere werden dort großgezogen und lernen Dinge wie einen Fuß zu heben oder sich putzen zu lassen. Die vier und fünf Jahre alten Haflinger und Esel befinden sich in der Ausbildung. Sie gehen also zur Schule. Sie werden an Satteldecke und Sattel, Lasten und Reiter gewöhnt, lernen Sachen zu tragen und zu ziehen.

Da sie auf einem Truppenübungsplatz leben, kennen sie von klein auf Schüsse und Knallgeräusche und erschrecken nicht, wenn sie diese hören. "Unsere Tiere kennen aber keine Regenschirme, klatschende Menschen oder Personen in bunter Kleidung, wie es sie bei der Haflingerweltausstellung gibt, zu der wir immer wieder eingeladen werden", erzählt Hager. Die Tiere müssen deshalb auch daran gewöhnt werden.

Tragtierführer kümmern sich um die Tiere. Mensch und Tier bilden ein Team - auch unterwegs. Die Soldaten versorgen die Tiere, putzen sie, kontrollieren sie auf Verletzungen und satteln sie. Tragtierführer brauchen ein Gefühl für Tiere, Verständnis und Geduld. Auch müssen sie in der Lage sein, Zuneigung und Zärtlichkeit zu geben. "Denn ein Tier ist nicht jeden Tag gut drauf", erklärt Hager.

Am Wochenende haben die Vierbeiner frei. Beim Bundesheer bleiben sie, bis sie etwa 20 Jahre alt sind. Dann lässt ihre Leistungsfähigkeit nach und sie werden an Privatpersonen verkauft.