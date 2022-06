Eis ist in! Was ist drin?

Eis gehört zu meinen Lieblingsspeisen. Es ist cremig und köstlich. Doch wie wird es eigentlich hergestellt?

In der Eisgrotte in der Stadt Salzburg wird täglich frisches Eis erzeugt und ich durfte Teso, dem Eismeister, über die Schulter schauen. Zuerst stellt er die Grundmasse her. Dazu wird Milch mit Zucker und Schlagobers vermengt und eingekocht. Je nach Sorte arbeitet Teso die natürlichen Fruchtpürees (etwa Erdbeere) oder Geschmackspasten wie Haselnuss in die abgekühlte Grundmasse ein. Diese Mischung wird in der Eismaschine gekühlt und gerührt, bis sie eine cremige Konsistenz aufweist. Da in der Eiscreme der Eisgrotte keine Konservierungsstoffe enthalten sind, hat sie nur eine Haltbarkeit von ein paar Stunden. Da ist es von Vorteil, dass sich die Produktion im selben Haus befindet wie der Eissalon und die Kreationen nach Bedarf hergestellt werden können. Ich war dabei, als gerade Mango-Eis gemacht wurde. Zufällig ist das meine Lieblingssorte, die auch bei Riccardo, dem Eismacher in unserem Urlaubsort in Italien, besonders gut schmeckt. "Marco Polo brachte das Eis von China, wo es erfunden wurde, nach Italien", erzählt Riccardo. "Ursprünglich wurden Eisblöcke von den Gletschern geholt und mit Fruchtsäften und Honig vermengt." Diese Art der Zubereitung gibt es heute noch und sie wird "Granita" genannt. "Für mein Eis verwende ich nur hochwertige Milch und frisches Saisonobst", fährt Riccardo fort. In seine Kreationen kommen weder gentechnisch veränderte Organismen noch Konservierungsstoffe oder künstliche Farbstoffe. Ich hab das für euch gecheckt: Das Pfirsicheis ist eher braun und nicht orange, weil eben keine chemischen Farbstoffe drin sind. Pistazieneis ist ebenfalls eher braun und nicht grün. Aber der Geschmack ist fantastisch: reine Pistazie und ganz intensiv, eine Geschmacksexplosion!

Einen anderen Trend habe ich in München beobachtet: Eis mit total verrückten Geschmacksrichtungen und -kombinationen. Da gibt es etwa Sauerkraut-Chilli, Nutella-Essiggurkerl, Weißwurst- oder Pizzaeis. Diese schrägen Eissorten sind etwas für Menschen, die gerne Neues ausprobieren. Die meisten Eisschlecker bleiben ihren Gewohnheiten treu. In der Eisgrotte sind daher die meistverkauften Eissorten Schokolade, Erdbeere, Vanille und Zitrone. Und welches ist euer Lieblingseis?



Antonia (13) hat für ihr Schulpraktikum die Eiscreme genauer unter die Lupe genommen. Sie möchte später Journalistin werden.