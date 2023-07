Endlich Sommerferien

Was in neun Wochen Ferien alles möglich ist … Vier Kinder erzählen uns, worauf sie sich besonders freuen.

Ich starte richtig cool in meine Ferien, weil ich gleich zu einer Übernachtungsparty bei meiner Freundin eingeladen bin. Ende Juli fahre ich mit meiner Familie auf Urlaub nach Bibione. Dort gehe ich sehr gerne ins Meer schwimmen und am Abend in den beleuchteten Pool. In diesen Ferien möchte ich unbedingt Bouldern ausprobieren. Außerdem bin ich gespannt, wie das Zirkusturnen dieses Jahr wird. Ich bin sehr froh, dass ich alle Schularbeiten gut geschafft habe und jetzt einmal Pause von Mathe habe.



Ich werde diese Ferien nach Mexiko fliegen. Ich freue mich schon auf das gute Essen dort, die Azteken-Ruinen und besonders auf die farbenfrohe Kultur. Am Strand zu liegen und mich vom intensiven Schuljahr zu erholen wird ebenfalls ein Highlight, genauso wie das Wiedersehen mit meinen dort lebenden Familienmitgliedern, mit denen ich viel Spaß haben werde. Auf dem Foto trage ich meine "Lucha Libre Maske". Lucha Libre heißt auf Spanisch "Freistilkampf". Diese Form des professionellen Wrestlings ist in Mexiko sehr beliebt.



Ich freue mich auf die Ferien, weil ich dann endlich wieder ins Meer hüpfen kann. Am liebsten in Süditalien, weil ich da noch nie war. Während des Schuljahrs habe ich Urlaub in anderen Ländern vermisst. Ich nutze dort gerne die Gelegenheit, frischen Fisch und gutes Eis zu essen.

Juhu, endlich Ferien! Jetzt kann ich wieder den ganzen Tag etwas mit meiner Familie unternehmen und viel lesen. Außerdem habe ich in der Früh keinen Stress und bin froh, dass ich keine Hausaufgaben erledigen und nicht für die Schule lernen muss. Ich freue mich darauf, dass ich viel Zeit mit meinen Freundinnen verbringen kann. Besonders freue ich mich auf unsere Reisen in verschiedene Länder. Ich mache mir aber Gedanken über die Art des Reisens. Zug, Flugzeug, Auto, Rad oder Schiff, was ist am umweltfreundlichsten? Ein bis zwei Mal im Jahr zu fliegen, aber dafür sonst mit dem Rad oder öffentlich unterwegs zu sein finde ich in Ordnung.